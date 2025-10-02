¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¶¥Áö¡ÛÅÄ¸ýÀá»Ò¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æº£Ç¯3V¡¡¡ÖÂç¹¥¤¡×ÂçÂ¼¤Ç¤ÏÄÌ»»4V
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤ÎG3¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¶¥Áö¡×¤Ï2Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àä¹¥ÏÈ¤ÎÅÄ¸ýÀá»Ò¡Ê44¡á²¬»³¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£9·î13Æü¤Î»ùÅçG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ËÂ³¤¯º£Ç¯3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÊÄÌ»»76²óÌÜ¡£ÂçÂ¼¤Ç¤Ï2023Ç¯10·î15Æü¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè13Àï°ÊÍè4²óÌÜ¡Ë¡£2Ãå¤Ë±óÆ£¥¨¥ß¡¢3Ãå¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê»ÙÉô¤ÎËÌÂ¼Ç«¡¹¤¬Æþ¤ê¡¢3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡ã6¡ä¤Ï2630±ß¡Ê9ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤ÇÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼åµ¤¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡ÈÀá¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬À¨¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¨¡¼¥ë¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢±óÆ£¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤ò²¿²ó¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÂ¼¤È¤Î¹¥ÁêÀ¤ò¸ì¤ëÅÄ¸ý¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Çº£Ç¯¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤¬2500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ15°Ì¤Ë¡£ÅöÃÏ¤ÇÇ¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö12¿Í¤ËÆþ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÅÄ¸ý¤Ï¼¡Áö¤Î°²²°¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡Ê10¡Á15Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê21¡Á26Æü¡¢ÄÅ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£