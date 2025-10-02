Èï³²¼Ô¤ÎÌ¼¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊì¤¬°ìÈÖÌµÇ°¡×¡¡Ä®ÅÄ»Ô½÷À»É»¦
Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÌ¼¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¤â¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊì¤¬°ìÈÖÌµÇ°¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èï³²¼Ô¤ÎÌ¼¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤·¤«¡×
ÆÍÁ³¡¢Êì¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿½÷À¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½©¹¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡Ê2Æü¸áÁ°¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«ºÇ´ü¤¬¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¡ÊÊì¡Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡ÄÄË¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤·¤«¡£ÄË¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
½÷À¤ÎÊì¡¦½©¹¾ÀéÄÅ»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¡£
8Ç¯Á°¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë½©¹¾¤µ¤ó¡£Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°³¬ÃÊ¤Ç¡¢Ê¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç2Æü¡¢¸¡»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï·¬Ìî¹ÀÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¿È¾¡¼ê¤ÊÆ°µ¡¡É¤Ç¤·¤¿¡£
·¬Ìî¹ÀÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë
¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¢£ÃË½÷¤Î¤â¤ß¹ç¤¦À¼¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¡Ä
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î30Æü¸á¸å7»þ²á¤®¡£½©¹¾¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¹¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö10Ê¬Á°¤â¡Ø²¿¤òÇã¤¦¡Ù¤È¤«¡ÊÊì¤È¡ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡£¡Ê»ä¤¬¡Ë¡Ø¤¸¤ã¤¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ÊÊì¤Ï¡Ë¡Øº£¤«¤éµ¢¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×
ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ËÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë½©¹¾¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿½©¹¾¤µ¤ó¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·¬ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ë¤¤¤¿½©¹¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î¤â¤ß¹ç¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¹¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡Ê40Âå¡Ë
¡ÖÅÓÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤È¤«¡¢·Ù»¡¸Æ¤ó¤Ç¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢Êì¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ³°½Ð¤¿¤é¡¢ÈÈ¿Í¤¬¼ê¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¡ÊÊì¤ò¡Ë»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ä¤ÎÊý¤ò¸«¤ÆÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ë¡£¤È¤Ã¤µ¤Î¶²ÉÝ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¾å¤Ë¤«¤±¤¢¤¬¤Ã¤Æ110ÈÖ¤·¤Æ¡×
·Ù»¡¤Î»Ø¼¨¤ÇÉô²°¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤¢¤È¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤óÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢µßµÞ¼ÖÍè¤ë¡£´èÄ¥¤ì¡×¤È¤¤¤¦¡¢½©¹¾¤µ¤ó¤òÎå¤Þ¤¹²»À¼¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡È¿È¾¡¼ê¤ÊÆ°µ¡¡É
·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢·¬ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡Ä¡£
·¬Ìî¹ÀÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë
¡Ö½÷À¤ÎÎ¾¼ê¤¬²ÙÊª¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄñ¹³¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
·¬Ìî¹ÀÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë
¡Ö¼«Ê¬°¸¤Æ¤ÎÍ¹ÊØÊª¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«ÂðÁ°¤Ë¥´¥ß¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤á¤¤¤Ã¤¿¡×
¡È¹ÔÀ¯¤äÌ±´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÇÎä¶ø¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡É¡ÈÅÜ¤ê¤è¤ê¤âÀäË¾´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÊì¤¬°ìÈÖÌµÇ°¡×¡ÖÈ³¤»¤é¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Èº£¤â¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃ¤¹½©¹¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡£
½©¹¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢2¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¸å²ù¡¢¸å²ù¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¡×
·¬ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡£½©¹¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ï¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿´¾ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Êì¤¬°ìÈÖÌµÇ°¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È³¤»¤é¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
