¡¡½©ÅÄ¸©¼¯³Ñ»Ô¤Ç£²Æü¸áÁ°¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬£³·ïÁê¼¡¤®¡¢£·£°¡Á£¸£°ºÐÂå¤ÎÃË½÷£³¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤È¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¸½¾ì¤ÏÈ¾·Â£µ¥¥í·÷Æâ¤Ç¡¢£³¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÏÊÌ¡¹¤Î¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼¯³Ñ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô½½ÏÂÅÄÂçÅò¤Ç¸áÁ°£¹»þ£´£°Ê¬º¢¡¢Èª¤Ë¤¤¤¿²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê£·£¶¡Ë¤¬¥¯¥Þ£±Æ¬¤Ë´é¤ä±¦ÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¡£¸áÁ°£±£°»þ£µ£°Ê¬º¢¤Ë¤Ï¡¢Æ±»Ô½½ÏÂÅÄ»³º¬¤ÎÈª¤ÇÇÀºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿Ìµ¿¦½÷À¡Ê£¸£³¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤ËÆ¬¤ä¶»¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌó£µÊ¬¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±»Ô²ÖÎØ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°ð´¢¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÀ¶ÈÃËÀ¡Ê£·£²¡Ë¤¬¥¯¥Þ£²Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¡¢±¦¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤Æ¹üÀÞ¤·¤¿¡£