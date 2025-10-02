会社で待ち伏せ!? 復縁を狙う元妻の迷惑行為が止まらない！【義妹と妊活する夫の末路 Vol.54】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
夫の兄と不適切な関係を続けていたマナでしたが、夫と義姉に知られてしまい、慰謝料を抱えて離婚することに。タワマンから追い出されて焦り、親友に愚痴ると、元夫との復縁を勧められます。マナは親友のアドバイスに従い、彼との昔のツーショットをSNSにアップして激怒させますが、それも復縁に近づいていると都合よく解釈するのでした。
会社で待ち伏せ!?
自業自得です！
驚きで硬直するゆうや。
そこに現れたのは、悪びれる様子もなく立つマナの姿でした。まさか会社に現れるなんて…
マナは得意げにお弁当を差し出し、
「ゆうくんにお弁当作ってきたの！」と笑顔を見せます。
冷たくあしらう彼に、マナは「慰謝料請求されてるの…助けてよ、元夫でしょ？」と必死に訴えますが、「これ以上つきまとうなら警察に行く！」と宣告されることに。
しかしマナは友だちにそそのかされ、「会うたびに好感度は上がってるはず…！」と夢見るのでした。
(ぽん子)