※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫の兄と不適切な関係を続けていたマナでしたが、夫と義姉に知られてしまい、慰謝料を抱えて離婚することに。タワマンから追い出されて焦り、親友に愚痴ると、元夫との復縁を勧められます。マナは親友のアドバイスに従い、彼との昔のツーショットをSNSにアップして激怒させますが、それも復縁に近づいていると都合よく解釈するのでした。



会社で待ち伏せ!?

やめて＆やめて！自業自得です！驚きで硬直するゆうや。そこに現れたのは、悪びれる様子もなく立つマナの姿でした。まさか会社に現れるなんて…マナは得意げにお弁当を差し出し、「ゆうくんにお弁当作ってきたの！」と笑顔を見せます。冷たくあしらう彼に、マナは「慰謝料請求されてるの…助けてよ、元夫でしょ？」と必死に訴えますが、「これ以上つきまとうなら警察に行く！」と宣告されることに。しかしマナは友だちにそそのかされ、「会うたびに好感度は上がってるはず…！」と夢見るのでした。(ぽん子)