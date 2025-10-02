¼«¾Î¡ÖÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×»°Ã«¹¬´î»á¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤â¤Ê¤¤¤«¤éÀ¨¤¯µ¤¤¬³Ú¡×
¡¡µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ§¿Í¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»°Ã«»á¤ÏÅÐ¾ìÁá¡¹¡ÖËÍ¡¢Í§Ã£¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ºêÎçÆà¤È¤Ï¥á¡¼¥ëÍ§Ã£¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¡¢Í§Ã£¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»°Ã«»áÛ©¤¯¡¢Í§Ã£¤ÎÄêµÁ¤Ï¡Ö»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Æ¤¤¤¦¤È¤À¤¤¤¿¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¡£¤¢¤È¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤â¤Ê¤¤¤·¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤âº£ÅÙ»Å»ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ×ÀÁ¤â¤Ê¤¤¤«¤éÀ¨¤¯µ¤¤¬³Ú¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¸¥ª¤Ï½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜ¶È¤Î(¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è)¤Ç¤Ï°ìÀ¸±ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÀ¸¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£