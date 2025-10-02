女子ディビジョン随一のコスプレ女子レスラーによる、タイトル戦線への宣言布告。美しいニュールックと挑発的すぎる暗号メッセージに、ファンからは「意味不明だけど最高」「ついに動いた」と大騒ぎになった。

【画像】クオリティが高すぎる“バキバキ腹筋”新コスチューム

WWEの人気女子スーパースター、ゼリーナ・ベガが、セクシーなニュールックとともにXに投稿した一文でファンをざわつかせている。

ゼリーナは黒白ツートンのヘアスタイルに、ロック調の大胆なギア姿を披露。これまでアニメキャラのコスプレで注目を集めてきた彼女だが、今回は風格あるスタイルで“新生ゼリーナ”を印象づけ、強い自信を感じさせた。

通常ならビジュアル面に注目が集まりがちだが、今回話題になったのは添えられた一文。「whatiftheclockstoppedontiffytimeandstartedonzvtime¿」――スペースなしで一気に書き殴った挑発的な文章で、要するに「ティッフィー・タイムは終わり。これからはZVタイムだ」と、現女子王者ティファニー・ストラットンに宣戦布告した格好だ。

ファンからは「なんだこの暗号？」「でもカッコいい！」「少し時間かけて読んだけど、今わかった」と早速話題に。出番が減っていた背景もあり、「神様とアニメのためにお願いだから、ちゃんとプッシュしてくれ」と彼女のオタク趣味に絡めた声や、「そうだゼリーナ！」「私の時計はいつもZVタイムに合わせてある」と団結を呼びかけるコメントも飛び交った。

この“ZVタイム”宣言の裏には、「SmackDown」女子戦線のもつれがある。ゼリーナは今年4月にUS王座を獲得してキャリアハイを迎えたが、わずか2か月でベルトを失い、王者のジュリアとのリマッチでも敗北。その後は露出が減り「干された？」と囁かれていた。そんな状況で飛び出した“ZVタイム”は、「私をもっと使え！」という強烈なアピールとも受け取れる。

女子部門のマンネリ打破を掲げるこの“ZVタイム宣言”は、ゼリーナにとって復権への狼煙。ティファニーとの直接対決はまだ実現していないが、次のビッグイベントでの仕掛けが噂され、期待は高まっている。

