ÂæÏÑ·ÝÇ½¿Í¤¬Ãæ¹ñ¹ñ·ÄÀá¤Ë¡ÖÁÄ¹ñËüºÐ¡×¡¡ÂçÎ¦°Ñ¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼Âº½Å¡×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¹ñ·ÄÀá¤Î1Æü¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÂæÏÑ½Ð¿È·ÝÇ½¿Í¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡¢¡Ö¿·Ãæ¹ñ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÄ¹ñËüºÐ¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæÀ¯ºö¤òÃ´¤¦ÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤Îî¹¿âÀµ¡Ê¤¤å¤¦¤¹¤¤¤»¤¤¡Ë¼çÇ¤°Ñ°÷¡Ê³ÕÎ½¡Ë¤Ï2Æü¡¢Æ±°Ñ¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¸²½¤ä¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë³Æ¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢°ä´¸¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
²Î¼ê¤Î¥ï¥ó¡¦¥ê¡¼¥Û¥ó¡Ê²¦ÎÏ¹¨¡Ë¤µ¤ó¤äÇÐÍ¥¤Î¥¦¡¼¡¦¥«¥ó¥ì¥ó¡Ê¸âØÍ¿Î¡Ë¤µ¤ó¡¢¥ª¡¼¥ä¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ê²¤ÍÛ娣娣¡Ë¤µ¤ó¤é¤¬1Æü¡¢Ã»Ê¸Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖÈùÇî¡×¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤ä¿ÍÌ±ÆüÊó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¹ñ·ÄÀá¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ò¤·¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ò¡Ö¿·Ãæ¹ñ¡×¤ä¡ÖÁÄ¹ñ¡×¤È¸Æ¾Î¤·¤¿¡£
î¹»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡¤Ç½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æ±°Ñ¤È¤·¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÆó¤Ä¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñ¤Î¹ñ²È¼ç¸¢¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÅý°ì¤äÀïÁè¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¿¯Î¬¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¸Ý¿á¡×¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÏË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄ´ºº¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÝÇ½¿Í¤òÄ´ºº¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ï½èÈ³¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÀ¯¼£Åª¶¼Ç÷¤òµñÀä¤¹¤ëÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
î¹»á¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä´ë¶È¤ËÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ÎÉ½ÌÀ¤òÇ÷¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅý°ìÀïÀþ¹©ºî¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢Î¾´ß¡ÊÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡Ë´Ø·¸¤¬¼¡Âè¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤À¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¼º¤¦¤À¤±¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î³Ë¿´Åª²ÁÃÍ´Ñ¡¢À¸³èÍÍ¼°¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿Êý¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÊÍû²í雯¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
