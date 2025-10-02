ÀÐ³À»Ô¡¢µ¹Íö¸©ÁÉß´ÄÃ¤È¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¶¨ÎÏ¶¨Äê¡×Äù·ë¡¡»ÔÄ¹¤¬Ë¬Âæ¡¿ÂæÏÑ
¡Êµ¹ÍöÃæ±û¼Ò¡Ë²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤Ï2Æü¡¢»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©ÁÉß´ÄÃ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤È¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£ÀÐ³À»Ô¤ÎÃæ»³µÁÎ´»ÔÄ¹¤¬Æ±Æü¡¢ÁÉß´ÄÃ¸ø½ê¡ÊÌò¾ì¡Ë¤òË¬Ìä¤·¡¢ÍûÌÀÅ¯ÄÃÄ¹¤È¶¦¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
ÀÐ³À»Ô¤ÈÁÉß´ÄÃ¤Ï1995Ç¯9·î¤Ë»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¸òÎ®¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿å«¤òÁÃ¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢·ÐºÑ¤ä´Ñ¸÷¡¢¶µ°é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤È¤½¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶¨Äê¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬ÃÏÍýÅª¤ËÎà»÷¤·¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¾ðÊó¶¦Í¡¢Êª»ñ¶¡µë¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î´ðËÜÅªÏÈÁÈ¤ß¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ·ë¤ó¤À¡£
ÀÐ³À»Ô¤«¤é¤Ï30¿ÍÍ¾¤ê¤ÎË¬ÌäÃÄ¤¬Ë¬Âæ¤·¡¢µù¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÁÉß´ÄÃ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçµùµ§´ê¤ÎÍÙ¤ê¡Ö´úµû¿Ø¡×¤Ê¤É¤Ç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ãæ»³»ÔÄ¹¤ÏºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶¨Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾ÃÏ¤Î½»Ì±¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¸ß¤¤¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¡¢ÎÏÅº¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Î½ÀÆðÀ¤¬Áý¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÀÐ³À»Ô¤ÏÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¤ÇÀè·îÈ¯À¸¤·¤¿¹¿¿åÈï³²¤ÎÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢ºÒ³²¸«Éñ¶â¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÌò½ê1³¬¤ËÊç¶âÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤¿Â¾¡¢´õË¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ç¤ÎÊç¶â¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ê²¦Ä«üª¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
