5ºÐ¤ÎÂ¹Ì¼¤Ë¡¢¸È¤¬¡Ö¥¦¥Á¤ÎÃåÊª¤òÃå¤»¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤Ç¤âÅöÆü¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¦¤¤¤Ç¤§¤§¡ª¡×ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¥ï¥±
Í§¿Í¤ÎA»Ò¤¬¿ÆÀÌ¤Î·ëº§¼°¤Ë²ÈÂ²¤Ç»²Îó¤·¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£5ºÐ¤ÎÌ¼¤ËÃå¤»¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸È¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃåÊª¤òÃå¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ì¼¤Î¤ªÅ¾ÇÌ¤Ã¤×¤ê¤Ï¸È¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡ª¡©
ÂçÀÚ¤ÊÃåÊª¤ËÈá·à¤¬
¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤Â¹¡£Âå¡¹ÅÁ¤ï¤ëÂç»ö¤ÊÃåÊª¤òÃå¤»¤¿¤¤¸È¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÃåÊª¤òÃå¤»¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤Î°Õ¸«¤âÁ°¤â¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Û¤ê¤Û¤ê¤Û
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£