2025年10月18日（土）、19日（日）に、日本一のひまわりの里、北海道北竜町で『ひまわりのまちクラフトマルシェ Supported by Creema』が初開催されます。

会場は、札幌と旭川の間に位置する北竜町。人口1,600人の小さな町ですが、日本最大級のひまわり畑が広がり、毎年夏には20万人以上が訪れる『ひまわりまつり』の開催地として全国的に知られています。

『ひまわりのまちクラフトマルシェ Supported by Creema』には、神奈川のバッグデザイナー、茨城の革職人、札幌の刺繍作家など、20組を超える様々なジャンルのクリエイターが出展！

さらに、伝統工芸のつまみ細工や、オーガンジー素材を使ったアクセサリーづくりが楽しめるワークショップも実施予定。

北竜町で活躍する地元クリエイターも加わり、人気のコーヒーショップやキッチンカーも出店します。

今回は特別企画として、クリエイターが北竜町の“ひまわり”をテーマにした作品を制作。ひまわりモチーフのアクセサリーや暮らしの道具、ひまわりを素材に用いたブーケやステーショナリーなど、オリジナリティあふれる作品が並びます！

詳細情報

ひまわりのまちクラフトマルシェ Supported by Creema

開催日時：2025年10月18日（土）・19日（日）11:00～16:00

開催場所：北海道雨竜郡北竜町和10-1 北竜町公民館

入場料：無料

北海道Likers編集部のひとこと

20組以上のクリエイターが集まり、マーケットにワークショップ、“ひまわり”をテーマにした作品販売など、ものづくりで繋がる2日間。

きっとお気に入りがみつかるはず！ ぜひ日本一のひまわりの里、北海道北竜町へ足を運んでみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】日本一のひまわりの里、北海道北竜町で「ひまわりのまちクラフトマルシェ Supported by Creema」初開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

