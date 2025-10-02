中国スポーツメディアの直播吧は2日、10日の国際親善試合パラグアイ戦と14日の同ブラジル戦に臨むサッカー日本代表メンバーについて取り上げ、MF久保建英、MF遠藤航、MF堂安律、MF南野拓実らが順当に選ばれた一方で、MF三笘薫は招集外となったと伝えた。

日本代表メンバー

【GK】早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

【DF】長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

【MF/FW】遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（NEナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシMG）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Rソシエダード）、斉藤光毅（QPR）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）

これについて、中国のサッカーファンからは「日本は人材豊富だな。中国はいつになったらこのようなメンバー構成ができるようになるのか」「欧州5大リーグでプレーしている選手が12人も」「GKを除けば、欧州組で2チーム作れるな」「三球王（三笘の中国での愛称）はなぜ招集外？」「長友佑都ももう39歳か」「日本は10月の国際親善試合でブラジルと対戦。中国は対戦相手どころか監督すら決まらない」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）