À¾Éð¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¿·¿Í¡¦ºØÆ£ÂçæÆ¤¬3»î¹çÌÜ¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¡¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë²¿¤È¤«°ÂÂÇ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ºØÆ£ÂçæÆ¡Ê¤Ò¤í¤È¡á18¡Ë¤¬½Ð¾ì3»î¹çÌÜ¡¢5ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö9ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢4¡½0¤Î2²ó1»à¤ÇÃæÁ°ÂÇ¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Á¾Ã«¤ÎÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë²¿¤È¤«¡Ê°ÂÂÇ¤ò¡Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊµÇ°¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤ÏÎ¾¿Æ¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¶âÂô¡ÊÀÐÀî¡Ë¤«¤é24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥×¥í½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿9·î28Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç3»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£