ÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤Ë»ä¸«¡Ä´Ñ¸÷µÒ¤ò¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤¬Áª¤Ö¤È¤¤¤¦¤«¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê50¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Î¾ÃÈñÌÈÀÇÇÑ»ß¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï9·î30Æü¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ê´Ñ¸÷¸ø³²¡ËÂÐºö¤Îºâ¸»¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¾ÃÈñÀÇÌÈÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤ä¡¢¹ñºÝ´Ñ¸÷Î¹µÒÀÇ¡Ê½Ð¹ñÀÇ¡Ë¤ÎÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÍ×Ë¾½ñ¤ò¹ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ»Ô½Ð¿È¤ÎÆÁ°æ¤Ï¡Ö¡ÊµþÅÔ¤Ï¡ËÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡£ÆüËÜ¤Ã¤Æº£¡ÊÊª²Á¤¬¡Ë°Â¤¤¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¤Ã¤Æ³¤³°¤Î¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ä¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³¤³°¤ÎÊý¤«¤é¤ª¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖµþÅÔ¤È¤«¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÂ¿¤µ¤ò¸«¤ë¤È¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤¬Áª¤Ö¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤¸À¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ñ¸÷µÒ¡Ê¤ÎÁí¿ô¡Ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¡¢²¿¤«¤·¤é¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä´Ñ¸÷Î©¹ñ¤ò¤¦¤¿¤¦¤Ê¤é¤Ð¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¿ÀÍÍ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Æ¥¤Ê¤³¤È¤ä¤·¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Á´Éô¤ªµÒ¤µ¤ó»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ä¡£Ì±½°¤«¤é¤Ï¡Ê´Ñ¸÷¸ø³²ÂÐºö¤ò¡Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£