『魔女の旅々』5周年企画を展開へ イレイナ役・本渡楓ら12人からコメント到着「彼女との旅は良い思い出ですよ」
テレビアニメ『魔女の旅々』が、本日10月2日に放送から5周年を迎えた。これを記念してキャスト・スタッフからのコメントが到着し、5周年記念企画を展開していくことが発表された。
■イレイナ役：本渡楓
「魔女の旅々」アニメ放送から5周年、おめでとうございます！イレイナ役の本渡楓です。美少女魔法使いさんを演じるのは楽しくもあり難しいですが、彼女との旅は良い思い出ですよ。旅の先々での出会いの物語はどの話から観ても楽しめ、旅での選択肢がひとつ違ったらふたつ違ったらどんな未来が待っているのかという「もしもの話」も、最終話でやってのけました。魔女の旅々、やはり面白い。これからも応援しています！
■フラン役：花澤香菜
TVアニメ放送5周年、おめでとうございます！アニメ放送後も度々訪れるドラマCDの収録が本当に楽しい！フラン先生のようなお茶目な大人、演じるとわくわくするんです。白石先生は大変な労力かと思いますが、これからもどんどん制作してほしいなぁ…そしてあわよくばアニメ2期を…！お願いします！！！
■サヤ役：黒沢ともよ
もう5年！あっという間ですね。音楽にも恵まれて、繊細さと大胆さがなんとも絶妙なこの作品。5年経っても色褪せずに大好きです。私はまだ旅の続きを諦めていません！また演じたい！虎視眈々と狙い続けます！
■シーラ役：日笠陽子
アニメ「魔女の旅々」5周年おめでとうございます！！アニメは結構真面目にやってましたが、最近はドラマCDではちゃめちゃなカオスなシーラさんを演じることが多かったので（笑）ちょっとダウナーでちょっとかっこいいシーラさんがまた見たいなあ、演じたいなあ。チラッ。原作もドラマCDも続いておりますのでこれからも魔女旅をよろしく
お願いします！魔女の旅々はいいぞ！
■監督：窪岡俊之
5年間のご愛顧、誠にありがとうございます！イレイナフィギュアも途切れることなく発売を続けており、一体どうなっているのかと不思議に思うくらいこの作品のポテンシャルの高さとファンの皆様の熱意に驚かされておりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
■シリーズ構成・脚本：筆安一幸
あれから５年、イレイナは今どこの空を飛んでいるのでしょうか。彼女のことですから、行く先々で騒動を、もとい、美しい出会いを繰り返していると思います。山あり谷あり、晴れの日も雨の日もあり、旅は人生そのものです。我々も旅を続けていれば、きっといつかどこかの空でまたイレイナと出会えるはず。応援ありがとうございます。
■キャラクターデザイン：小田武士
「魔女の旅々」アニメ5周年ありがとうございます。応援してくれる方たちのおかげで5周年を迎えることが出来ました。こんなに長く愛され応援してもらえる作品に携われて嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。
■コンセプトデザイン：内尾和正
アニメの舞台で、一層、輝きを増すイレイナ達と出逢って早５年。魔法の使えない僕達が日本人の感性で、その世界を描き出す。なんて素晴らしいことなのでしょう。欧米で、日本アニメ（ジャパニメアート）に精通してる熱狂的なファンが多くいます。それにお応えすべく、今後の制作の指針にもなり、新たな世界観を創造する機会を頂いて、ありがとうございました。
■音楽：谷島シュン（AstroNoteS）
「魔女の旅々」アニメ放送5周年、おめでとうございます！劇伴として携われたことは、大変貴重で幸せな経験でした。イレイナの旅を音楽で彩る思いで、作曲した日々を今も覚えています。5年経っても、作品がこれほど愛され続けていることが嬉しく、これからの旅も多くの人に届きますよう願っています！
■アニメーションプロデューサー：早坂一将
「魔女の旅々」TVアニメ5周年、誠におめでとうございます！思い返せば、制作期間中は皆さまからのご声援に幾度となく励まされました。多くの創意と情熱、そして何より作品への愛が詰まった、かけがえのない現場だったと感じています。イレイナの旅はまだまだ続きます。これからも一緒に、その旅路を楽しんでいただけたら嬉しいです！
■オープニングテーマ「リテラチュア」：上田麗奈
「魔女の旅々」とのご縁がきっかけで出会った方や、久しぶりにお会いできた方がいたり。イレイナちゃんが旅をしていく中で、私もたくさんのご縁に恵まれました。初めましての方もお久しぶりの方も、ぜひまたこの機会に、彼女の気ままな旅を覗いてみてください。アニメ放送5周年、本当におめでとうございます！
■エンディングテーマ「灰色のサーガ」 ChouCho
TVアニメ「魔女の旅々」5周年おめでとうございます！エンディングテーマ「灰色のサーガ」は作品の魅力に引き出されるように新たな扉を開くことが出来た、思い出の楽曲です。この5年の間に国内外たくさんの場所で歌わせていただきましたが、これからもずっとずっと大切に歌い続けたいと思います。
