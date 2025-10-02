ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の国慶節・中秋節連休、世界遺産の村ににぎわい 安徽省 中国の国慶節・中秋節連休、世界遺産の村ににぎわい 安徽省 中国の国慶節・中秋節連休、世界遺産の村ににぎわい 安徽省 2025年10月2日 20時49分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １日、宏村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇） 【新華社黄山10月2日】中国の国慶節・中秋節連休初日を迎えた1日、世界文化遺産に登録されている安徽省黄山市黟（い）県の西逓村と宏村に多くの観光客が訪れ、伝統的な「徽派建築」と水郷の美しい景色を堪能した。１日、宏村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇）１日、西逓村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇）１日、宏村に設置されている魚の装飾。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇）１日、西逓村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇）１日、西逓村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇）１日、宏村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇）１日、宏村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇）１日、西逓村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／杜宇） リンクをコピーする みんなの感想は？