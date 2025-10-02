大阪で活躍した放送作家・新野新さん死去 90歳 『つるべ・新野のぬかるみの世界』に出演
放送作家の新野新さんが9月25日に死去したことを、「二番弟子」の白尾誠氏が自身のSNSで伝えた。
【写真】3ヶ月前…卒寿を祝う会で笑顔を見せる新野新さん
白尾氏は「令和7年9月25日20時02分 我が師匠、新野新が老衰にて安らかに旅立ちました」と報告。「故人の遺志により、葬儀はご家族のみで執り行われました」とし「事後のご通知になりましたこと何卒ご容赦頂きたくお願い申し上げます」と伝えた。
「『小バラ色の人生』を出版できた事。7月の出版披露会、お別れ会に新野先生本人が出席できた事。沢山の皆様にお会いできた事が師匠に対する恩返しになったと思っております」とつづり、故人を偲んだ。
また新野さんに師事した放送作家の鹿島我氏もSNSで『小バラ色の人生 新野新で語る大阪放送界史』の書籍の写真とともに「師匠 新野新が逝きました」と報告していた。
新野さんは、1935年2月23日大阪生まれ。早稲田大学文学部卒業後、劇場の演出助手を経て、民間放送の草創期に放送作家として活躍。またラジオ大阪『つるべ・新野のぬかるみの世界』、ABCテレビ『晴れ時々たかじん』に出演するなどタレントとしても活躍した。
