「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）

ヤクルトが今季の阪神との最終戦で敗れた。

先発した青柳は移籍後初めて甲子園で先発したが４回１／３を投げて２本塁打を含む６安打を浴び、ＮＰＢ復帰後ワーストの６失点と炎上。今季ラスト登板で初勝利をつかむこともできなかった。

立ち上がりから制球が乱れ、安定感を欠いた。初回は佐藤輝に犠飛を打たれて先制点を献上した。三回は前川に右中間に３ランを浴び、ぼうぜんとした表情を浮かべて打球の行方を見続けた。五回に佐藤輝に痛恨の２ランを打たれ、続く大山に四球を与えるとベンチの我慢も限界に達し、マウンドを降りた。

打線は４番・村上が２試合ぶりの２２号ソロをかっ飛ばした。４点を追う四回に村上から右翼席にたたき込むと聖地が騒然となった。７月末に上半身の故障から１軍復帰後５３試合で２２発と驚異のペースでアーチを量産。通算２４６本目のアーチとなり節目の通算２５０号まで残り４本となった。今季終了後にポスティングシステムを使用して夢のメジャー挑戦を目指す日本の主砲が、“ラスト甲子園”で豪快な一発を放った。