部下の既婚男性との密会問題の渦中にある、前橋市の小川市長は市議会に対し、自らの出処進退を明らかにすると説明しました。

【写真を見る】“ラブホテル密会”について市長「色んな場所探したが…」

前橋市長「10ー0で私が悪い」

部下の既婚男性とホテルで繰り返し密会していた問題が紛糾する、前橋市の小川晶市長（42）。



2日、2回目となる議会への説明を非公開で行い、その2時間後に報道陣の前で自身の進退について述べました。

小川市長

「支援者や弁護士に相談する時間をいただきたいとお伝えしました。市民の皆さんからの厳しい声も全て受け止めて、その上での判断をさせていただきたい」

──進退については男性職員に相談しない?

小川市長「…」

結果、1分40秒ほどで立ち去りました。説明の場では何が語られていたのか出席した議員の声です。

──当該職員との男女関係については?

小渕一明市議

「『10ー0で私のせい。私の責任です』と」

富田公隆議長

「（既婚男性は）悩んだりしたときに、メンタル的に支えてくれる存在であった。時には言い合いになることもあり、市長室では感情的になり、他の職員に迷惑をかけることも想定されたので、色んな場所を探していたと。飲食店では安心して話ができないため、周りを気にすることない場所として、今回の場所を選んでしまったと述べられておりました」

井上キャスター:

真相はわかりませんが、個人的に不倫問題は家庭の問題なので仕事とは分けて考えるべきだと思います。



周囲や市政、市民を巻き込んで政治が停滞することだけは避けていただきたいです。

出水麻衣キャスター:

会見は1分40秒ほどでした。議会の中で話された内容もおそらく市民には届かないわけですから、もう少し丁寧な説明を市民に向けて（会見で）話していただきたかったと思います。