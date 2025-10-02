「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）

阪神はレギュラーシーズン最終戦を記録ずくめの圧勝締めとした。

初回、先頭の近本が右翼線への二塁打を放ち、佐藤輝の特大の左犠飛で１点を先制。佐藤輝はこれで１００打点に到達し、球団生え抜きでは２０１０年・鳥谷以来、７人目となった。

１点リードの三回２死一、二塁は前川が今季１号３ランを放った。ヤクルト・青柳の１４１キロ直球を振り抜いて右中間へ。１４３試合目での一発となった。

３点リードの五回１死二塁は佐藤輝が右翼ポール際へ確信の４０号２ラン。生え抜き選手では８５年・掛布雅之以来、４０年ぶりの４０号達成となった。

先発の村上は七回５安打２失点でマウンド降り、ＤｅＮＡ・東に並ぶリーグトップタイの１４勝目。最高勝率、最多勝、奪三振の三冠に近づいた。

レギュラーシーズン最後の出場となった原口は七回２死一塁に大山の代打で出場。ヤクルト・清水と対峙（たいじ）し、中飛に終わったが観客からの大歓声を浴びた。八回からは一塁の守備に。最終回には捕手を務めた。