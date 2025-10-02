映画コメンテーターでタレントのLiLiCo（54）と夫の元純烈・小田井涼平（54）が2日、都内で行われた、映画「ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜」（24日公開）公開前トークイベントに登壇した。

2人は同映画にちなんだレッドの差し色コーデで登場。LiLiCoはこの日のためにジャケットを新調したことも明かし、「なかなか一緒に舞台あいさつをすることないので、気合を入れました」と笑顔を見せた。

仲良しカップルで知られ「夫婦は嫌なところが同じっていうのが合うとすごくいいんですよ。自分が世の中で『こういうのってあんまり良くないよね』っていうことが同じの方が保ちます」と断言した。

小田井も「奥さんが付き合い始めた頃から言ってるんですけど、とにかくコミュニケーション取ることが大事だと。会話しないと伝わらないよって普通に言われた。実際にしゃべった方が早いし、その方が気持ち通じるんだなと実感してる」としみじみ語った。

同映画は夫婦の離婚を巡るバトルを描いたヒット作「ローズ家の戦争」をリメーク。ストーリーにちなみ「お互いの好きなところ」を10個言い合う企画もあり、小田井はLiLiCoに「笑顔と寝顔がかわいいところ」と伝えた。

さらに「（LiLiCoが）基本全裸マンなので裸で寝てはる時もある。日焼けサロンに行ってるから、おしりの真ん中だけ焼けてなくて白くなってるのがかわいい。日の丸の逆みたいになってる」と暴露。LiLiCoも「日サロに行ったことある人はわかると思うんですけど…。この流れだったら見せなきゃいけないじゃん！」と照れ笑いした。