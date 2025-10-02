板垣李光人、シックに決めたスーツSHOTにファンうっとり「本当に眼福」「カッコ良すぎる〜！」

10月1日、板垣李光人がInstagramを更新した。

【写真】『news zero』で披露してきたさまざまなスーツSHOTを公開

今年4月から9月までの半年間にわたり、日本テレビ系『news zero』の水曜パートナーを務めた板垣。

今回の投稿では、「news zeroのきろく」「zeroでの経験はもちろん 半年間毎週スーツを選ぶ時間もとても楽しく、あざやかな気分で仕事に臨んでおりました」「#やっぱ黒系好き #ダブルもよき」といったコメントとハッシュタグと共に、これまで着用してきたさまざまなスーツ姿の写真を披露した。

この投稿に対して、ファンからは、「カッコ良すぎる〜！」「どのスーツもお似合い」「本当に眼福」「スーツ姿本当に素敵です」「いつもカッコ可愛い」「着こなし上手」といった絶賛の声が寄せられていた。

2012年に俳優デビューした板垣は、映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師０』で第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。現在もさまざまな作品で存在感を発揮しており、10月24日には出演映画『ミーツ・ザ・ワールド』が公開される。