◇セ・リーグ 阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

阪神の藤川球児監督（45）が、今季最終戦となった2日のヤクルト戦（甲子園）後のセレモニーで、日本一への抱負を語った。

これまでの声援に感謝しつつ「凄い光景をベンチから見ていました」と語り、「でも、この後、15日からファイナルステージが始まります。（バックネット裏に）先のことを言うのはあまり好きではありませんが、あそこのバックネット裏の2023年の隣の色が何色になるかという勝負が始まります」と、日本一になると赤字になる文字を示し、日本一宣言をした。

そのうえで「まずは甲子園で3つ勝たなければいけません」と話し「そのためには球場に来られている方以外の全国のタイガースファンの応援が必要です」と呼びかけた。

15日から始まるCSファイナルステージへ向けては、万全の調整を約束。「胸を張って皆さんの前に戻ってこられるように頑張ります。1年間、本当にありがとうございました」と締めくくった。

今季は2リーグ制では史上最速となる9月7日に、歴史的独走で2年ぶりの優勝を飾った。