¡ÖÅÅ»Ò¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡©¡×³®ÀûÌç¾Þ¤ÎÏÈ½çÃêÁª¤¬à¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î°Ì´áºÆÍè¤ÈÇÈÌæ
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Îà°Ì´á¤¬ºÆÍè¤«¡½¡½¡£
¡¡²¤½£¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¡×¡Ê£Ç£É¡¢¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£µÆü¡á¥Ñ¥ê¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤¬£²Æü¤Ë·èÄê¤·¤ÆÆüËÜÀª¤¬ÉÔÍø¤Ê³°ÏÈ¤ËÆþ¤ê¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿½ÀÆ»¤ÎÃêÁª¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³¡¢ÀÆÆ£¿ò¡Ë¤¬£±£·ÈÖ¥²¡¼¥È¡¢¥Õ¥©¥ï¾ÞÇÆ¼Ô¤Î¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´£´¡¢ºä¸ý¡Ë¤¬£±£µÈÖ¥²¡¼¥È¤ÈÂç¾³Ê¤Î£²Æ¬¤¬¤¤¤º¤ì¤â³°ÏÈ¤Ë¡£¤³¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¥ª¥Ã¥º¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´£³¡¢ÅÄÃæÇî¡Ë¤Ë¤Ï£´ÈÖ¥²¡¼¥È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ë¸«¤¨¤ëÃêÁª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Àà¤¢¤ÎÁûÆ°á¤ÎºÆÍè¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½ÀÆ»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¶¥ÇÏ¤â²ø¤·¤¤¤Í¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Àª¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ëÃêÁªÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ê¡©¤È»×¤¦¤°¤é¤¤Ïª¹ü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¥ê¥Í¡¼¥ë³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¤ÎÏÈ¤Ç¥¯¥í¥ï¤È¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¤¬³°ÏÈ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤Æ³¤³°ÍÎÏ¤¬¤«¤Í¤êÆâ¤ÎÊý¤ÇÁð¡¡¤µ¤¹¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃÄÂÎ¤Ç¥ê¥Í¡¼¥ë³ÎÄê±é½Ð¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÏÈ½ç¤Ï¤¢¤ÎÅÅ»Ò¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ·è¾¡¤Çµ¯¤¤¿àµ¿ÏÇ¤Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥Èá¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡Ê£É£Ê£Æ¡Ë¤Ë¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï³«ºÅ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë£³¡½£´¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï¡¢£³¡½£³¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÂåÉ½Àï¤Î³¬µé¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢£±£°£°¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÌ±Åª±ÑÍº¥Æ¥Ç¥£¡¦¥ê¥Í¡¼¥ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë£¹£°¥¥íÄ¶µé¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËºÇ¤âÍÍø¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¡Öº¾µ½¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤â³«ºÅ¹ñ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÀÆ»¤ÎÁûÆ°¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ÆüËÜÇÏ¤Ï³°ÏÈ¤ÎÉÔÍø¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ±É´§¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¡£