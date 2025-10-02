【マリーンC】船橋所属プラウドフレールが鮮やかな逃げ切り…メモリアカフェは2着

10月2日、船橋競馬場で行われた11R・マリーンカップ（Jpn3・3歳上牝・ダ1800m）は、張田昂騎乗の5番人気、プラウドフレール（牝3・船橋・川島正一）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のメモリアカフェ（牝3・美浦・柄崎将寿）、3着に2番人気のプロミストジーン（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:53.6（稍重）。

張田昴騎乗の5番人気、船橋所属のプラウドフレールがJRA勢を撃破し、交流重賞初制覇を飾った。スタートから迷うことなく先手を奪い、ライバルを引き連れてマイペースに持ち込むと、勝負どころから後続を突き放しにかかった。ルメール騎乗のメモリアカフェが一気に迫る脚を見せていたが、直線ではさらに引き離して二の脚を発揮。楽々突き放した完勝劇で、鞍上も渾身のガッツポーズでゴール板を駆け抜けた。

プラウドフレール 10戦6勝

（牝3・船橋・川島正一）

父：ニューイヤーズデイ

母：スリーメロディー

母父：ネオユニヴァース

馬主：小島俊治

生産者：辻牧場

【全着順】

1着 プラウドフレール 張田昂

2着 メモリアカフェ C.ルメール

3着 プロミストジーン 戸崎圭太

4着 ブルーパッション 吉原寛人

5着 コパノエミリア 吉村智洋

6着 ウィルシャイン 本田正重

7着 アメストリス 野畑凌

8着 グレアネオンライト 本橋孝太

9着 クリノメイ 佐々木大輔

10着 サヴォンリンナ 坂井瑠星