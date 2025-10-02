¡ÚÆÈÀêÆ°²è¡Û¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤Ï¡È¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡É¡ª¡©¿·¸¶ÂÙÍ¤¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï3Ëç¥»¥Ã¥È¡ª¡©¡§£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤ÇSeason£²
¿å¥É¥é25¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤ÇSeason2¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡ËW¼ç±é¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤µ¤ó¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú¸åÊÔ¡Û¡£
Æ°²è¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ä¡¢Á°ºî¤«¤éº£ºîÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡£¶ðÌÚº¬¤µ¤ó¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡È¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡É¡ª¡©¿·¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ø¤·ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÂçÊç½¸¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Å¤¤Æü¡¹¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤ÇSeason2¡×Âè1ÏÃ¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Season2¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¶ðÌÚº¬¤µ¤ó¡õ¿·¸¶¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤ÈÎ¢ÏÃ¤â¸ø³«¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡Ê¤³¤Þ¤®¤Í¡¦¤¤¤¤¿¡Ë
2000Ç¯1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¼ç±é¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½é¤ÎÉñÂæ¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¡Ê2026Ç¯1·î¾å±éÍ½Äê¡Ë¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤ë¡£
X¡§@kiita130
Instagram¡§@_kiita_0130
¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ê¤Ë¤¤¤Ï¤é¡¦¤¿¤¤¤¹¤±¡Ë
2000Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¤ÎËÍ¤é¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡×¡ÊWOWOW¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖYOUNG&FINE¡×¼ç±é¡Ê2025Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡×¡Ê2025Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢ÉñÂæ¡ÖµåÂÎ¤ÎµåÂÎ¡×¼ç±é¡¢ÉñÂæ¡Ö¥¤¥ó¥Ø¥ê¥¿¥ó¥¹-·Ñ¾µ-¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ê¤É½Ð±éºî¤¬¹µ¤¨¤ë¡£
X¡§@T__Niihara
Instagram¡§@taisukeniihara.official