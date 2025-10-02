石川梨華、元AKB48メンバーがディナーショーに来場「可愛いが大渋滞」「レジェンドアイドル同士」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2025年10月1日、自身のInstagramを更新。元AKB48のメンバーが自身のディナーショーに訪れていたことを明かした。
【写真】石川梨華の公演に駆けつけた大ファン元AKB
石川は元メロン記念日の柴田あゆみとともに9月27日、東京・ミュージックレストラン La Donnaにて「石川梨華・柴田あゆみカジュアルディナーショー2025〜BE HAPPY いししばスペシャル〜」を開催。これを受け石川は「なんと！いししばカジュアルディナーショーにゆきりんが観にきてくれたの」と自身のディナーショーに訪れていた元AKB48の柏木由紀との2ショットを公開した。
柏木は2024年3月に出演した日本テレビ系トークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（毎週日曜よる10時〜）で小学生の頃からモーニング娘。に憧れていたと明かし「石川梨華さんが特に大好き」と石川のファンであることを公言。「いつ見てもキラキラしていて可愛くて何事にも一生懸命取り組んでいるその姿を小学生ながらに見ているとすごく元気をもらえる、明日のテスト頑張ろうとか、そういう活力をもらえる」と勇気と元気をもらっていたと話していた。
この投稿には「最強の2ショット」「可愛いが大渋滞」「レジェンドアイドル同士」「流石ガチ勢のゆきりん」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆石川梨華、ディナーショーに訪れた柏木由紀と2ショット
◆石川梨華の投稿に反響
