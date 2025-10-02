PRESS BUTTER SAND×アートが魅せる♡新作ピスタチオスイーツ

アートとスイーツの美しい出会い♡「PRESS BUTTER SAND」から、若手アーティストとのコラボによる特別なプレミアムシリーズが登場しています。第2弾となる今回は、オイルペインター・島田萌氏が手掛けたアートをパッケージに採用。新作「バターサンド〈ピスタチオチェリー〉」は、見た目も味わいも贅沢感たっぷりの一品です。心ときめくひとときを演出する限定フレーバーを、ぜひチェックしてみてください♪

アートが彩る「ピスタチオチェリー」

今回の「SWEETS MEETS ART」第2弾では、アーティスト・島田萌氏によるパッケージデザインが採用されました。

作品には黄緑とマゼンタのコントラストが印象的に描かれ、ピスタチオとチェリーの味わいを直感的に表現。

さらに、純粋無垢な犬の姿が添えられ、遊び心と高級感を兼ね備えた仕上がりとなっています。食べるだけでなく、アート鑑賞のように楽しめる特別なスイーツです。

贅沢な味わい♡ピスタチオとチェリー

「バターサンド〈ピスタチオチェリー〉」は、ピスタチオを練り込んだ香ばしいクッキーに、濃厚なピスタチオバタークリームと甘酸っぱいチェリーキャラメルをサンド。

ケーキのようなリッチな風味と、サクサク食感が口いっぱいに広がります。五感で楽しめるお菓子として、ティータイムや大切な人へのギフトにもぴったり。

見た目も味も忘れられない特別な一口に仕上がっています。

商品概要と販売情報

バターサンド〈ピスタチオチェリー〉



価格：1,782円（税込）

販売期間：2025年10月15日（水）～2026年1月15日（木）※なくなり次第終了

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の店舗／催事会場／公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」／楽天市場／Yahooショッピング／Amazon／auPayマーケット／LINEギフト

※一部取り扱いのない店舗あり

五感で楽しむアートスイーツをあなたに♡

アートとスイーツが融合した「PRESS BUTTER SAND GALLERY」の新作「バターサンド〈ピスタチオチェリー〉」。

パッケージの鮮やかなデザインにときめき、ピスタチオとチェリーの贅沢な味わいに心も満たされます。

食べる体験そのものが芸術作品のように感じられるこの限定スイーツで、特別なティータイムを過ごしてみませんか？