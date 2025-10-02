前橋市の小川晶市長（４２）は２日、既婚の男性職員と複数回ホテルに行ったと週刊誌（電子版）に報じられたことを受け、全市議３８人に再度経緯を説明した。

市議からは進退に関する質問が相次いだが、終了後に取材に応じた小川市長は「市民の声を受け止めながら、支援者や弁護士と相談する時間をいただきたい」と述べるにとどめた。

市議への説明は９月２６日に続いて２回目。冒頭を除いて非公開で行われ、事前に各会派から寄せられた質問には文書で回答した。

富田公隆議長によると、小川市長は相手の男性職員について「恋愛感情や男女関係は一切ない」と改めて強調。文書では、公用車について「ホテルへの送迎のような不適切な利用はない」と回答した。また、市民に直接説明することを検討する考えも示したという。

富田議長は「出処進退が示されなかったのは残念。一日も早く結論を示すべきだ」と求めた。市議会は３日に各派代表者会議を開き、対応を協議する。

一方、小川市長は、男性職員が本人の希望で降任する人事異動を９月２５日付で発令したことも明らかにし、職員本人と家族に対して「誠意をもって対応したい」と話した。