『ごくせん』生徒役で「クラスメイトになりたいと思う俳優」ランキング！ 2位「松本潤」、では1位は？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『ごくせん』（日本テレビ系）に出演した俳優についてアンケート調査を実施しました。
大ヒットしたドラマシリーズの『ごくせん』には、各シリーズにイケメン俳優が多く出演。初々しい演技で、視聴者を楽しませました。
この記事では、「歴代の生徒役でクラスメイトになりたいと思う『ごくせん』出演俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは松本潤さんです。松本さんは、『ごくせん』の第1シリーズでクラスのリーダー格である「沢田慎」を演じました。沢田は、頭脳明晰（めいせき）でスポーツ万能、そのうえでクールなイケメンキャラ。仲間思いな一面を持ち、シリーズを通じて人気が高く多くの票を集めました。
回答者からは、「ツンツンしてて寡黙だけど女の子にはやさしそうだから」（30代女性／愛知県）、「義理人情にあふれていて引っ張っていってくれる存在だから」（30代女性／神奈川県）、「楽しくなりそう、クラスを盛り上げてくれそう」（30代女性／栃木県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは小池徹平さんでした。小池さんは、第2シリーズに登場する「武田啓太」を演じています。心やさしい青年で、派手な金髪にピンをとめているビジュアルが特徴。弱気な性格のキャラクターで、ケンカでは腰が引けてしまう一面を見せます。『ごくせん』に登場する中でも特にかわいらしいキャラクターで、クラスを楽しく盛り上げてくれそうです。
回答者からは、「かわいらしく不良のなかでも親しみやすそうです」（30代女性／東京都）、「明るくて、かわいい。いてくれると、その場が明るくなるから」（40代女性／千葉県）、「明るくてフレンドリー、クラスのムードメーカー的存在」（60代男性／香川県）などの意見が寄せられました。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
