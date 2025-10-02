12星座別！ 2026年3月までのラッキーカラーと幸せのヒント【おひつじ座〜うお座】
2025年3月30日、海王星が約165年ぶりに牡羊座へ移動し、自己の発見や創造性の覚醒を象徴する大きな転換点となりました。海王星は2025年10月から2026年1月まで一時的に魚座へ逆戻りしますが、その後は牡羊座に定着し、2030年代まで滞在します。
2025年7月7日には、天王星が牡牛座から双子座へ移動しました。これにより、情報やコミュニケーション面で新しいアイデアや学びの機会に恵まれるでしょう。
2025年10月から2026年3月までの半年は、自己実現やコミュニケーションの変革、そして内面の目覚めがキーワードとなります。
今回は、2025年10月から2026年3月までのラッキーカラーを、おひつじ座からうお座までの12星座別にご紹介します。
ラッキーカラーは「バーントオレンジ」。焦がしたような深みのあるオレンジは、オレンジの陽気さとブラウンの安定感を併せ持つ色です。ファッションに取り入れると人間関係や金運をサポートしてくれ、インテリアに取り入れると居心地の良い空間になり、家庭運が上昇します。
ラッキーカラーは「スカイブルー」。澄んだ青空のように明るく清らかなブルーは、チャンスを呼び込む開運カラーです。カーテンやクッションに取り入れると、部屋の気を浄化して明るい空間に。スカイブルーのノートや手帳は、冷静な判断力や新しいアイデアを引き寄せます。
ラッキーカラーは「バターイエロー」。柔らかくクリーミーで明るすぎず優しいイエローは、心を明るく穏やかにする色です。ファッションに取り入れると、明るく親しみやすい印象に。文房具や手帳、財布に取り入れると、学習運・仕事運・金運のサポートをしてくれます。
ラッキーカラーは「シルバーブルー」。透明感と上品さのあるクールな色合いは、直感と理性をバランスよく高め、信頼と成功を引き寄せます。インテリアに取り入れると、浄化と安眠に◎。スマホケースをシルバーブルーにすると直感がさえ、仕事運をサポートしてくれます。
ラッキーカラーは「アメジスト」。透明感のある青みがかったパープルは、心を整えて直感力を高めます。新しい選択を迫られているときに力を貸してくれるでしょう。ファッションに取り入れると、心を落ち着けて直感をさえさせます。
ラッキーカラーは「セージグリーン」。ハーブの葉っぱのような灰みを帯びた落ち着いたグリーンは、人間関係を穏やかに保ちたいときや気持ちをリセットしたいときに最適です。ファッションに取り入れると、落ち着いた上品さを演出します。
ラッキーカラーは「チェリーブロッサム」。桜の花のような淡く優しいピンクは、愛と癒しの開運カラー。手帳・スマホケース・文具で取り入れると、新しいアイデアや変化をサポートしてくれるでしょう。
ラッキーカラーは「ローズピンク」。赤の情熱とピンクの優しさを併せ持つので、愛と魅力と幸福感を象徴します。リビングに取り入れると、家全体の気の流れが明るく華やかに。デスク周りに取り入れると、周囲からのサポートや協力を得やすくなります。
ラッキーカラーは「オーカー」。大地を思わせる黄みがかったブラウンは、自然とのつながりを深め、心身を健やかに整える色です。ファッションなら小物でポイント使いがおすすめ。インテリアならクッションや陶器に取り入れると、落ち着きと温もりのある空間になります。
ラッキーカラーは「グラファイト」。鉛筆の芯の原料にもなる炭素の深い黒灰色は、安定・集中・自己防衛のエネルギーを持ちます。身につけるときはアクセントにシルバーを合わせると、知的さと華やかさがプラスされますよ。
ラッキーカラーは「サイバーグリーンブルー」。ネオンやデジタルを連想させる近未来的な色は、集中力と創造力を引き出します。LEDライトやデジタルガジェットなどを取り入れて、未来感と活力を演出するのが吉。
ラッキーカラーは「ラグーンブルー」。透き通るサンゴ礁の海のような淡く明るい青緑色は、癒しと調和と創造力を象徴する色です。インテリアに取り入れると、癒しの空間を演出。文具やスマホケースに取り入れると、仕事や学びの集中力をサポートします。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
2025年7月7日には、天王星が牡牛座から双子座へ移動しました。これにより、情報やコミュニケーション面で新しいアイデアや学びの機会に恵まれるでしょう。
今回は、2025年10月から2026年3月までのラッキーカラーを、おひつじ座からうお座までの12星座別にご紹介します。
おひつじ座：バーントオレンジ2025年10月から12月は、居場所や人間関係が安定し、努力が成果に結びつきやすくなる時期。2026年1月から3月は、土台を固めて新たなスタートへ向けた準備が進みます。
ラッキーカラーは「バーントオレンジ」。焦がしたような深みのあるオレンジは、オレンジの陽気さとブラウンの安定感を併せ持つ色です。ファッションに取り入れると人間関係や金運をサポートしてくれ、インテリアに取り入れると居心地の良い空間になり、家庭運が上昇します。
おうし座：スカイブルー2025年10月から12月は、大切な人との信頼を深める時期。仕事運も好調です。2026年1月から3月は、春に向けて変化の芽を育てる時期となります。
ラッキーカラーは「スカイブルー」。澄んだ青空のように明るく清らかなブルーは、チャンスを呼び込む開運カラーです。カーテンやクッションに取り入れると、部屋の気を浄化して明るい空間に。スカイブルーのノートや手帳は、冷静な判断力や新しいアイデアを引き寄せます。
ふたご座：バターイエロー2025年10月から12月は、コミュニケーションや自己表現の機会が増え、結果として対人運やキャリア運が好調な時期。2026年1月から3月は、新たなステップへの準備が整います。
ラッキーカラーは「バターイエロー」。柔らかくクリーミーで明るすぎず優しいイエローは、心を明るく穏やかにする色です。ファッションに取り入れると、明るく親しみやすい印象に。文房具や手帳、財布に取り入れると、学習運・仕事運・金運のサポートをしてくれます。
かに座：シルバーブルー2025年10月から12月は、感情の洞察と自己の方向性を見極める時期。変化を求めつつ、焦らず慎重に進みましょう。年末以降は、自己信頼や自己表現の後押しに満ちた幸運期が続きます。
ラッキーカラーは「シルバーブルー」。透明感と上品さのあるクールな色合いは、直感と理性をバランスよく高め、信頼と成功を引き寄せます。インテリアに取り入れると、浄化と安眠に◎。スマホケースをシルバーブルーにすると直感がさえ、仕事運をサポートしてくれます。
しし座：アメジスト2025年10月から12月は、人間関係と自己表現がテーマ。家族・恋愛も安定と成長が期待されます。年末以降は、一時的に慎重さが求められる場面もありますが、構想や絆を再評価し強化する好機にもなるでしょう。
ラッキーカラーは「アメジスト」。透明感のある青みがかったパープルは、心を整えて直感力を高めます。新しい選択を迫られているときに力を貸してくれるでしょう。ファッションに取り入れると、心を落ち着けて直感をさえさせます。
おとめ座：セージグリーン2025年10月から12月は、協力や決断の力が働き、人間関係や成果の実感が得られやすい時期。2026年1月から3月は、成長のために基盤を整える時期となります。準備や調整を重視しましょう。
ラッキーカラーは「セージグリーン」。ハーブの葉っぱのような灰みを帯びた落ち着いたグリーンは、人間関係を穏やかに保ちたいときや気持ちをリセットしたいときに最適です。ファッションに取り入れると、落ち着いた上品さを演出します。
てんびん座：チェリーブロッサム2025年10月から12月は、恋愛や自己表現において非常に好機。仕事面でも満足感を味わいやすい時期です。2026年1月から3月は、大きな決断や投資は慎重に。人間関係を整理したり、マインドの在り方を整えることが吉。
ラッキーカラーは「チェリーブロッサム」。桜の花のような淡く優しいピンクは、愛と癒しの開運カラー。手帳・スマホケース・文具で取り入れると、新しいアイデアや変化をサポートしてくれるでしょう。
さそり座：ローズピンク2025年10月から12月は、古い価値観を見直すことが重要です。2026年1月から3月は、自己表現や創造性が高まる時期。過去に縁があった人との再会や、新たな出会いが期待されます。
ラッキーカラーは「ローズピンク」。赤の情熱とピンクの優しさを併せ持つので、愛と魅力と幸福感を象徴します。リビングに取り入れると、家全体の気の流れが明るく華やかに。デスク周りに取り入れると、周囲からのサポートや協力を得やすくなります。
いて座：オーカー2025年10月は、地道な努力が成果につながる準備期間。2025年11月から12月は、自己表現の波が強まり、成果や変化を実感できるでしょう。年末以降は、感情面での試練を乗り越えることで、周囲から評価や信頼を得られます。
ラッキーカラーは「オーカー」。大地を思わせる黄みがかったブラウンは、自然とのつながりを深め、心身を健やかに整える色です。ファッションなら小物でポイント使いがおすすめ。インテリアならクッションや陶器に取り入れると、落ち着きと温もりのある空間になります。
やぎ座：グラファイト2025年10月から12月は、職場や家庭において活力と落ち着きを感じやすく、人間関係が豊かになります。2026年1月から3月は、家庭や愛、安定をテーマに強固な土台構築が進むでしょう。
ラッキーカラーは「グラファイト」。鉛筆の芯の原料にもなる炭素の深い黒灰色は、安定・集中・自己防衛のエネルギーを持ちます。身につけるときはアクセントにシルバーを合わせると、知的さと華やかさがプラスされますよ。
みずがめ座：サイバーグリーンブルー2025年10月から2026年3月は、生まれ変わりの序章のように古い制限を壊し、未来の自分に近づく大切な半年になるでしょう。エネルギーを消耗しやすいので、瞑想（めいそう）や自然の中で過ごす時間が心を整えます。
ラッキーカラーは「サイバーグリーンブルー」。ネオンやデジタルを連想させる近未来的な色は、集中力と創造力を引き出します。LEDライトやデジタルガジェットなどを取り入れて、未来感と活力を演出するのが吉。
うお座：ラグーンブルー2025年10月から12月は、自分にとって不要なものを手放すことで、心身が軽くなり、次のステップに向けての準備が整います。2026年1月から3月は、芸術やクリエイティブな活動にエネルギーが集まります。
ラッキーカラーは「ラグーンブルー」。透き通るサンゴ礁の海のような淡く明るい青緑色は、癒しと調和と創造力を象徴する色です。インテリアに取り入れると、癒しの空間を演出。文具やスマホケースに取り入れると、仕事や学びの集中力をサポートします。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)