久保田利伸が、TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のオープニング＆エンディングテーマ曲として書き下ろした「1, 2, Play」「Left & Right」を11月26日にパッケージリリースする。

今作のジャケットは、同アニメのキャラクター原案 えびもによる描き下ろしとなっており、主人公のサムとマーシャルにはさまれた久保田の姿も描かれている。アニメとのコラボが実現した今回のパッケージは、期間生産限定でのリリースとなる。

また、「Left & Right」が聞けるアニメのノンクレジットED映像も公開された。サムと一緒に移り変わるロサンゼルスの景色を楽しむことができ、3人の男性に心揺れ動くサムの姿も見どころの映像となっている。

なお、「1, 2, Play」「Left & Right」は本日10月2日に配信リリースされた。

＜久保田利伸 コメント＞

なんと30年ぶりにアニメテーマソングのご依頼をいただきました。アメリカ発、イマドキの若者たちの恋愛を描くお話に、自分もすっかり同世代気分で遊ばせてもらいました。時代を問わず、年齢を問わず、恋する気持ちは誰でも一緒。アニメと共に、楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）