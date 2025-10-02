『ちいかわ』の“かまぼこ”が超かわいい！ 「一正蒲鉾」からお弁当にぴったりな商品登場
食品メーカー「一正蒲鉾」は、10月1日（水）から、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』をモチーフにした商品を、全国で発売中だ。
【写真】うどんのトッピングにも！ 「ちいかわかまぼこ」使用例
■キュートな切り出し模様
今回登場した「ちいかわかまぼこ」は、人気キャラクター『ちいかわ』がデザインされた、思わず手に取りたくなるかわいさのかまぼこ。
ピンク色のかまぼこには、にっこり笑う“ちいかわ”の顔が切り出し模様で描かれており、見た目のインパクトが抜群だ。
そのまま食べるのはもちろん、お弁当のアクセントやうどんのトッピングにも最適。ファンにはたまらないフードとなっている。
