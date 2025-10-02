スポーツネットLAのワトソンさんがシャンパンファイトを取材

【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に勝利し、地区シリーズ進出を決めた。試合後のシャンパンファイトではびしょ濡れになりながら取材を続ける美人レポーターが話題になっていた。

この日、「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は6回1死一、三塁で右腕ニック・マルティネスのチェンジアップにうまく合わせ、右前へ運んだ。投げては山本由伸投手が初回に失策絡みで2点を失うも、失点はその2点のみ。6回2/3で自己最多113球を投げ、4安打2失点（自責0）で勝利をもたらした。

試合後、シャンパンファイトで歓喜の美酒を浴びるナイン。それを取材していたのは、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんだった。キケことエンリケ・ヘルナンデス外野手に取材中にはびしょ濡れになりながら質問していた。

「スポーツネット・ロサンゼルス」の公式X（旧ツイッター）が取材中の様子を投稿。ファンも「ワトソンさん今回もびしょ濡れ」「びしょびしょになっても笑顔を絶やさないワトソンさん、素敵です」「この人、美人」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）