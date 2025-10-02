◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-2 ヤクルト(2日、甲子園球場)

阪神のレギュラーシーズン最終戦となったこの日の甲子園。ヤクルトを相手に熱狂づくしの熱い試合を見せました。

この日の先発マウンドにあがったのは村上頌樹投手。試合前時点では、勝率でリーグトップにつけ、勝利数でトップ（DeNA・東克樹投手）まで1勝差、奪三振数でトップ（中日・郄橋宏斗投手）まで2つ差となっていました。

そんな村上投手は初回、村上宗隆選手相手にこの日最初の空振り三振を記録。2回の先頭・オスナ選手からも空振り三振を奪い、3回には対するヤクルトの先発・青柳晃洋投手から見逃し三振を奪いました。これで奪三振数で単独首位に浮上した村上投手にかかるのは、勝利への期待。すると打線も奮起を見せます。

初回には、1アウト3塁の好機から打席に佐藤輝明選手が向かいます。ここまで99打点をあげていた佐藤選手は2球目のストレートをとらえ、レフトへの大きな打球を放ちます。惜しくも柵越えとはなりませんでしたが、犠牲フライには十分。これで3塁ランナーの近本光司選手が生還し、佐藤選手も100打点目を記録しました。

さらに3回、2アウト1、2塁の場面では前川右京選手に見事な一発が。青柳投手の2球目のストレートをとらえ、打球はバックスクリーン右に飛び込む今季第1号の3ランとなりました。

これで4点リードとした阪神。4回には村上宗隆選手の第22号ソロで1点を返されるも、佐藤選手に待望の一発が生まれます。

場面は5回、1アウト2塁の場面。ここで佐藤選手が打席に向かうと、初球のストレートを完璧にとらえ確信します。そのまま打球は勢いよく飛び、ライトポール際のスタンドに飛び込みました。

これで再びリードを広げた阪神。7回にはオスナ選手にタイムリーを浴び1点を返されるも、大量得点を守り勝利しました。7回2失点でマウンドを降りた村上投手は、これで14勝目をあげ、最多勝・最多奪三振・最多勝率の三冠が確実となりました。

この試合では、「4番・ファースト」でスタメン出場した大山悠輔選手が3連続四球で出塁を重ね、出塁率トップに浮上。森下翔太選手も5回の代打から出場し、今シーズンの全試合出場を達成します。

さらに今季限りの引退を発表している原口文仁選手が7回に代打で出場。ここはセンターフライに倒れるも、その後ファーストとキャッチャーで守備につく場面なども生まれ、甲子園は度々歓声に包まれました。