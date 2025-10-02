英ファッション誌、BLACKPINK・ロゼを除外したような投稿で物議 チャーリーxcxの投稿にも批判の声
イギリスのファッション誌『Elle UK』が、BLACKPINKのロゼも写っていた集合写真をトリミングしたような形でSNSに掲載したことが物議を呼んでいる。写真は9月末にパリで行われたサンローランのイベントで撮影されたもので、本来いたはずのロゼの姿はなく、シンガー・ソングライターのチャーリーxcx、モデルのヘイリー・ビーバー、俳優のゾーイ・クラヴィッツの3ショットとして公開された。
【写真】ロゼもいたはず…『Elle UK』がインスタグラムに投稿した写真
この対応に対し、SNS上では「アジア人アーティストを意図的に排除しているのでは」「差別的な行為だ」といった批判が相次いだ。のちに別の投稿でロゼのみが写った写真も公開されたが、掲載経緯をめぐって疑念の声が続いている。
さらに同イベントをめぐっては、チャーリーxcxが自身のインスタグラムに投稿した写真にも批判が集まった。チャーリーxcxはヘイリーやゾーイと並んで座る写真を投稿したが、画面右端のロゼは影に覆われており、3人に比べて極端に暗く見える状態で写っている。
これら一連の投稿を受けて、SNSでは「ロゼだけ不当な扱いを受けている」とする声と、「構図や照明など技術的な問題ではないか」とする見方が交錯している。現時点で『Elle UK』やチャーリーxcxから公式なコメントは出ていない。
