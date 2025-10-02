俳優の山田裕貴（３５）が２日、都内で開催された主演映画「爆弾」（３１日公開）のジャパンプレミアで共演の伊藤沙莉（３１）、染谷将太（３３）、坂東龍汰（２８）、寛一郎（２９）、渡部篤郎（５７）、佐藤二朗（５６）、永井聡監督（５５）と舞台あいさつを行った。

原作は「このミステリーがすごい！」、「ミステリが読みたい」の２０２３年版で１位を獲得した呉勝浩氏の同名小説で、警視庁の刑事で交渉人（山田）と爆破予告で警察を翻弄（ほんろう）するナゾの男（佐藤）と対決を描いている。

染谷は「山田君がすごい、（撮影現場で）スタンバイ中に待ってる時に座ってて、ボソッと『俺もっとクールになりたいんだよなあ』。急に言い出して、でもその言い方がめちゃくちゃクールだったんですよ。すげえクールに『クールになりたい』って言うなあって思って」と、山田の願望を暴露。

山田は「でもクールになりたい人って、クールになりたいって言わないよね。ミステリアスになりたいんですよね、本当は」と真意を打ち明けたが、山田の隣で２人のやりとりを聞いていた佐藤は「まあいいんじゃないの、今のままで」と、さらっと流していた。