¡¡Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤¬¡ÖÊ¸²½·Ý½Ñ¤Ë¤è¤ë¡ØÃÏ°èÎÏ¡Ù¤Î¸þ¾å¡×¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¤¹¤ß¤À¸ÞºÌ¤Î·Ý½Ñº×¡×¤ò£²£°£²£¶Ç¯£¹·î¤«¤é£³¤«·î³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò£²Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¶èÆâ³Æ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬¼çºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¤«·î¼Â»Ü¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê·Ý½Ñº×¤È¤·¤Æ¤ÏÅìµþ£²£³¶è½é¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤·¤Æº£·î£²£´Æü¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎºäËÜÈþ±«¤é¤ò¾·¤¤¤¿¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤ÏÎ¾¹ñ¤Î²ó¸þ±¡¡Ê¤¨¤³¤¦¤¤¤ó¡Ë¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ËÜµü¶èÄ¹¤Ï¡ÖÌÀÎñ¤ÎÂç²Ð¤«¤é¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤¬ºÆ¶½¤Ø¸þ¤«¤¦¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÁêËÐÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£³ë¾þËÌºØ¤äÃé¿ÃÂ¢¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤¹¤ß¤À¤ÎÎò»Ë¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿Îò»Ë¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ÎÄ®¿ÍÊ¸²½¤òÀ¸¤ß¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤Ï¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÈ¯Å¸¤È¥»¥Ä¥ë¥á¥ó¥È±¿Æ°¤Ë¤è¤ëÃÏ°èÊ¡»ã¤ò°é¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²»³ÚÅÔ»Ô¹½ÁÛ¤Î¿ä¿Ê¡¢Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·Ý½Ñ¤¬¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¶á¤¯¤ËÂ©¤Å¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢Áí¹ç·Ý½Ñº×³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¶èÌ±¤Î¸Ø¤ê¤È°¦Ãå¤ò°é¤ß¡¢¿Í¡¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç³èÎÏ¤¢¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡ÊÊ¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½²Ý¡Ë¡£ËÏÅÄ¶è¤Ç¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤«¤é¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¶ùÅÄÀî¡¡¿¹ÍåËü¾Ý¡¡ËÏ¤ËÌ´¡×¡ÊÄÌ¾Î¤¹¤ß¤æ¤á¡Ë¤ò³«ºÅ¡£¡ÖËÌºØ¡×¡Ö¶ùÅÄÀî¡×¤ò¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¤¹¤ß¤À¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤¹¤ë»²²Ã¡¦ÂÎ¸³·¿¤Î¡È¥¢¡¼¥È¤Îº×Åµ¡É¤ò£¹·î¤«¤é£±£²·îÃæ½Ü¤ò¥á¥¤¥ó´ü´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤¿Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÁí¹çÅª·Ý½Ñº×¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡³«ºÅ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£¹·î£´Æü¡Á£±£²·î£²£°Æü¡£·Ý½Ñº×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¹¤ß¤À¤Î¸ÞºÌ¡×¤Ï¡¢ËÏÅÄ¤ÎÊ¸»ú¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëËÏ¤ÏÉ®¸¯¤¤¤ÈÍ¾Çò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡ÖËÏ¤Ë¸ÞºÌ¤¢¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¿Ì¾¡£¥í¥´¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦郄¶¶Àµ¼Â»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¶ÈÊ¿¤ÎÃÏ¤ÇÊ¿°Â»þÂå¤Î²Î¿Í¡¦ºß¸¶¶ÈÊ¿¤¬±Ó¤ó¤À¡ÖÅÔÄ»¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢²áµî¤È¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¶â¤È¶ä¡¢ËÏ¤ÇÉ½¤·¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ±¤Ê¤ë£³¤«·î´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏËÏÅÄ¶è¤Î¾Íè¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤±¤ë¡¢¤½¤ÎÃÏÈ×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤Þ¤ë¡¢£±£°Ç¯¸å¤ÎËÏÅÄ¶è¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê·Ý½Ñº×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»³ËÜ¶èÄ¹¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£º£·î£²£´Æü¤ËºäËÜÈþ±«¤é¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¶ùÅÄ¸ø±à¤½¤èÉ÷¤Ò¤í¤Ð¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¦¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«±éÁ°¤Ë·Ý½Ñº×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¿ÀÌî¿¿¸ã»á¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ×¤ß¡¢¶èÄ¹¼«¤é¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
