¥³¥Ã¥È¥ó¡¢£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥êÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡Ö¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Ô¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç£´°Ì¤â¡ÖÁ´ÉôÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤¬£²Æü¤Ë¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÌ¡ºÍÄº¾å·èÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¾Â¼¿¿Æó¤¬¸ý¤ò³«¤¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê·ø¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡¢²æ¡¹¡¢½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Â¼¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¡¢¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Í¡¢¤¤ç¤ó¤µ¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎÙ¤Î¤¤ç¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤¦¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£À¾Â¼¤ÏÏÃ¤òÂ³¤±¡Öº£Ç¯¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·è¾¡¤Ë¤â»Ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤âÍ½Áª¤«¤éÌ¡ºÍ¤È¤«¿§¡¹¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¤Í¡¢¿Ô¤¤Æ¤Þ¤¹¡¢¥Ï¥¤¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£½ã¿è¤Ë¡¢¤¢¤Î¡Ä¤¤¤Ä¤â£Í¡½£±½Ð¤Æ¤¿»þ¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¤µ¤¡£Í¡½£±¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¤µ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢£±Ç¯´Ö¤¿¤¿¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ã¥È¥ó¤Ïº£Ç¯£··î¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë»²²Ã¡£Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥ÈÎ¾Êý¤Î¥Í¥¿¤ò¿³ºº¤·¤ÆÆóÅáÎ®·Ý¿Í¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£À¾Â¼¤Ï¡Öº£¡¢£³Ê¬»¶¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡¢£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£º£Ç¯¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê£´°Ì¡Ë¤Ç¤·¤«·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡Ä·ë²Ì¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë»Ä¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤â¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê½à·è¾¡¿Ê½Ð¤âÇÔÂà¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²æ¡¹Åª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£Á´Éô¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï£±²óµÙ¤â¤¦¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤ó¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¡££²Ç¯Á°¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ç£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¤Æ¤«ÊÌ¤Ë¡¢Á´Éô¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡¢²¶¡×¡£À¾Â¼¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Î¤»¤¤¡ª¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥í¥ó¥°¤µ¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¤ç¤ó¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆ²Á°µÙ¤á¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡Ö¤Æ¤«Æ²Á°µÙ¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¾¡¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯¡£À¾Â¼¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦Å·ºÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤È¤³¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡ÖÀ¤´Ö¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï»Ä¤ê¤Î£Í¡½£±¤Ï£²²ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£¶¡¢£²£°£²£·¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î²æ¡¹¤Îµ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡×¡£¤¤ç¤ó¤â¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¿´¶¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£À¾Â¼¤Ï¡Ö¼ç¼´¤ÏÀäÂÐ¥³¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤¬°ìÈÖ¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é°ìÇ¯¤Ç¤¤¤¤¥Í¥¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆËá¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÂç²ñ¤â½Ð¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀ¾Â¼¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ï°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£¤«¤éÃ¯¤¬¹Ô¤¯¤Î¤«¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡£À¾Â¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö²¶¡¢½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¡Ê£Í¡½£±¤Î¡Ë£³²óÀï¤È¤«¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤ë»Ñ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥³¥Ã¥È¥ó¤Ï²þÌ¾Á°¤Î¡Ö¥é¥Õ¥ì¥¯¥é¥ó¡×»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¡¢£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ë·×£·²ó¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£