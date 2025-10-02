鹿児島県伊佐市でヒガンバナが見ごろをむかえています。育てているのは94歳の男性。きっかけは妻への思いです。

秋の気配漂う伊佐市大口大田の農道脇を赤く染めるヒガンバナ。

（記者）「秋晴れのもと、一面のヒガンバナが見ごろをむかえています」

今年は猛暑の影響などで、例年より10日ほど遅い見ごろとなりましたが、およそ500メートルにわたって、ヒガンバナの絨毯が見物客を楽しませています。

（見物客）「（咲き具合の）情報を確認しながら来た。スケールがやっぱり、こんな一面に咲くことはないからきれい」

（見物客）「きれいです。秋がきたなと」

ヒガンバナを世話してきたのは、94歳の上田篤さんです。

（上田篤さん）「ことしの花が18年のなかで一番きれい。見たいけど体力が…」

18年前、藪のように草木が生い茂っていた農道脇を整備しはじめ、1人で育ててきました。しかし、現在94歳。地元の住民も上田さんの体調を気づかっています。

（地元住民）「一緒に草刈りや管理をどうですか？と上田さんに相談したが、本人が『自分は元気』ということで譲れないところがあるかな」

多くの人にスムーズに鑑賞してもらうため、自治会が看板などの設置は手伝いましたが、ヒガンバナの世話は、上田さん一人です。

きっかけは18年前、妻のサキ子さんががんで亡くなったことでした。

（上田篤さん）「人生のはかなさを知った。本当に元気だった死ぬまで、人を笑わせて。好きだったの花が、その一念で」

サキ子さんが好きだったヒガンバナの世話を、暑い日も寒い日も続けてきました。

（上田篤さん）「それが生きがいでやってきた。目的があるから長生きしたんでしょう。（妻は）びっくりすると思う。花好きだったから。喜んでいると思う」

上田さんのサキ子さんへの思いは、今年もきっと届いています。

大口大田のヒガンバナは伊佐市の郡山八幡神社のすぐ近くで、今週末までは楽しめそうということです。

