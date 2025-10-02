秋田朝日放送

鹿角市で農作業中の人がクマに襲われる被害が相次ぎ、合わせて３人がけがをしました。

警察によりますと2日午前９時半ごろ、鹿角市十和田大湯の畑で、畑を所有する７６歳の男性がクリの木を確認していたところ、体長およそ１メートルのクマに襲われました。男性は顔や右腕をひっかかれて鹿角市内の病院に運ばれましたが、会話は出来る状態で命に別状はないということです。また、花輪地区では７０代の男性が田んぼで作業をしていたところ、クマに手や足をかまれ病院に運ばれました。この男性も命に別状はないということです。さらに十和田山根では、８０代の女性が農作業中にクマに頭を引っかかれドクターヘリで秋田市内の病院に搬送されました。

また、秋田市の中心部にはイノシシが現れました。午前６時ごろ体長およそ１ｍのイノシシが秋田駅や千秋公園にほど近い住宅街を歩く姿をカメラが捉えました。イノシシが小路から大通りに出ようとして車にぶつかりそうになる場面も。イノシシは1日から秋田市内の各地で目撃されていました。秋田市の森林整備課は「秋田市の中心部にイノシシが出没することは珍しく驚いている」と話しています。同一個体とみられるイノシシは、午前８時半ごろ秋田市楢山登町で市と警察によって捕獲されました。