お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（32）が1日にABEMAで配信された「ラブキャッチャージャパンシーズン2の鑑賞会」に出演。妻との結婚を決意したきっかけを明かした。

「ラブキャッチャージャパン」は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。

同番組では、せいやとアレン様で鑑賞会する様子を配信。その中で本編でも実施されていたカードクエスチョン形式で「恋愛において最も愛を感じた瞬間は？」という質問に応じた。

アレン様は「ないです〜」と即答したが、せいやは「俺これあるわ」と切り出して妻との結婚を決意したきっかけエピソードを語り始めた。

せいやがカタールW杯のロケに行く際、当時交際して間もない妻が荷造りをしてくれたという。妻はせいやが鼻が悪いことを知っていて、ティッシュを多めに入れてくれるなど、せいやを気遣うとてもうまい荷造りを見て「これは普通の恋愛じゃない」と思ったようだ。

「その1個先の愛を感じましたね」と結婚を決意したきっかけを明かした。