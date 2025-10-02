2025年2月に一時休館した帝国劇場の備品が驚くような値段で販売され、人気を博しています。

【画像を見る】特別販売されている「帝国劇場の備品」の数々

「秒殺です」即完売のものも…帝国劇場の備品が特別販売

1911年（明治44年）に開場した「帝国劇場」。



その後、1966年（昭和41年）に竣工した2代目“帝劇”が建て替えのため、2025年2月末で一時休館しました。

その帝劇の“お宝備品”146アイテムが現在、購入可能になっています。

例えば…



東宝 演劇部 畑野秀明さん

「実際に役者の方が入り口のところで通って。毎朝通って楽屋に入るときに見送っていた看板」

ファンにもなじみ深い「ご案内板（楽屋入口）」。お値段は18万5000円とのことですが…

東宝 演劇部 畑野秀明さん

「（完売は）一瞬ですね、秒殺です」

他には、観客に貸し出されていた「ブランケット（1万円 ※品切）」や、ロビーの待ち合わせ用ソファー「ロビー白ソファ（小/2人掛け）18万5000円」などがあります。

ボード、ソファ、暖簾…一体どんな備品が買える?

山形純菜キャスター:

帝国劇場から備品を、特別にお借りしました。

▼「本日千穐楽ボード」25万5000円 ※抽選

「本日千穐楽」と書かれているもので、売られているのはボードのみです。

▼「取っ手（丸）」3万8000円 ※品切れ

正面入口のガラスドアに取り付けられていた丸型の取っ手。約3キロの重さがあります。

▼「喫茶チェア」8万4000円

2階の喫茶で使用されていた赤色の椅子です。

▼「楽屋暖簾」3万5000円 ※品切れ

数多くの名優たちが、この暖簾をくぐって舞台上へと向かっていきました。

他にも以下のような備品があります。

▼「楽屋ソファ」36万円 ※抽選

楽屋に置かれていた白いソファー。役者さんが座っている可能性があります。

▼「楽屋前座長名掲出ボード」12万6000円 ※抽選

楽屋の部屋割りが分かるように、座長名が載っていたボードです。

▼「箱馬」1万6500円 ※品切れ

スタジオに用意された箱馬は、1986年から約40年使われていました。

帝国劇場の備品をどう活用する?購入者に聞いた

山形キャスター:

それではどんな人が購入しているのでしょうか。購入した人に取材しました。

堂本光一さんのファン歴20年・りきとさん。100回以上帝国劇場で観劇したそうです。

そして、奥様も同じく堂本さんのファンで、ウエディングフォトは帝国劇場で撮影しました。



「帝劇はたくさん通った人生の一部を彩った劇場です」と話すりきとさんは、帝国劇場の備品を合わせて6点、購入・抽選申し込みをしたそうです。

もし抽選に当たったら、どのように使うのかというと、「新築予定の家の入居日に、『本日初日ボード』を掲げて記念撮影をしたい」ということです。

他にも、「客席（3人掛け）42万円」は現在、抽選申し込み中。「ラグマット（2万8000円）」「ブランケット（1万円）」は購入済みだそうです。

これらの備品で、家のリビングを帝国劇場風にして、帝劇の思い出の作品をそこで鑑賞するそうです。



今ちょうど間取りを決めている最中で、客席が当選したら、それに合わせたサイズでリビングを作っていくそうです。