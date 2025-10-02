08年早生まれのGK平野稜太(大分U-18)がリーダーシップと鋭い飛び出し、得意のキックで勝利に貢献。課題を改善し、U-17W杯出場を目指す
[10.1 練習試合 U-17日本代表候補 2-1 びわこ成蹊スポーツ大 J-GREEN堺]
「(GKコーチの)山岸(範宏)さんにも『代表活動来るたびにどんどん良くなってる』っていうのは言ってもらっているし、自分の中でもやっぱ成長はできてるなって思うけど、まだまだ足りないところだったりはあるから、そこを直して、ワールドカップでまず試合に出れるようにしたいです」
GK平野稜太(大分U-18)は、今年6月のU-17日本代表スペイン遠征で年代別日本代表初選出。同9月の「国際ユースサッカーin新潟」では、U-17ウェールズ代表との初戦でビッグセーブを連発するなど印象的なプレーを見せた。
今回のU-17日本代表候補大阪合宿が3度目の代表活動。着実に一つ一つ積み上げてきている守護神は、9月28日の大阪体育大戦(7-2で勝利)でビルドアップ力とフィード力を発揮してチームの流れを大きく好転させた。
また、29日の練習で行われたPK戦では3本中2本をストップ。合宿最終日の1日は、びわこ成蹊スポーツ大戦の後半45分間をプレーした。味方のパスをカットされ、DFの背後を取られる形で1失点。だが、すぐに味方が勝ち越し点を奪うと、平野はクロスやスルーパスへの果敢なアタックと、的確なコーチングによって2-1の勝利に貢献した。
「結構難しい時間も多かったんですけど、自分中心に声出して、ちゃんと集中して守れた。チームの中で失点は絶対避けたいっていう中で失点してしまったから。(最低目標の)『2-1』はできたけど、やっぱり自分の中では0に抑えたかったっていうのはあります」。満足こそしていなかったものの、この試合ではびわこ大が前からボールを奪いに来る中、局面を打開するキックも。「自分からストロングを出せた」ことを評価していた。
ここから大分に戻り、またアピール。U-17ワールドカップメンバー入り、そしてU-17日本代表の正守護神の座にチャレンジしていく。「チーム帰って自分がリーダーシップ取ってやるしかない。1対1で『ここはやられたな』っていうところで止めたり、最近チームでやってるんですけど、GKから1本でFWの背後とか今日も出せたし、そういうところが自分でストロングだと思うんで、チームの中でも、代表でも、もっと出していけば(U-17日本代表の先発の座を)掴めるかなっていうのはあります」。GKとして、また最高学年の2008年早生まれ選手として、リーダーシップを取っていくことも自分の役割の一つだと考えている。
「やっぱGKで一番後ろからっていうのもあるし、やっぱ一番自分が全体見えてるから、守備陣はもちろんですけど、前も全体を盛り上げて、今日苦しい時間が多かったけど、しっかり自分から声掛けて耐えれてたのは良かったと思います」
このびわこ大戦のように白星に貢献すること。名古屋U-12、刈谷JY出身の平野は、出場機会を勝ち取るために大分U-18へ進み、2年時から出場機会を増やしてきた。「トップにも絡めて(大分に来て)良かった」と語るGKは、大学経由でプロへの道を切り拓く意気込み。その前に世界で貴重な経験を重ねる。
(取材・文 吉田太郎)
