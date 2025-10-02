“史上初の黒星”で出遅れたドイツ代表…W杯予選に臨むメンバー24人を発表!!
ドイツサッカー連盟(DFB)は2日、北中米W杯欧州予選に臨むドイツ代表メンバー24人を発表した。
ドイツは9月5日に行われた欧州予選グループA開幕節でスロバキア代表のホームに乗り込み、0-2の敗戦。敵地でのW杯予選の敗戦はドイツ史上初となり、厳しいスタートを切った。続く7日の第2戦で北アイルランドを3-1で下し、今予選初白星を獲得しているものの、チームに対する批判が集まっている。
負傷中のFWカイ・ハバーツ(アーセナル)やMFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、DFアントニオ・リュディガー(R・マドリー)らは招集外となる一方、フランクフルトDFナサニエル・ブラウンが初招集となっている。
グループ3位のドイツは10日にホームでルクセンブルク、13日にアウェーで北アイルランドと対戦する。
以下、ドイツ代表メンバー
▽GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
フィン・ダーメン(アウクスブルク)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
▽DF
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
バルデマール・アントン(ドルトムント)
リドル・バク(ライプツィヒ)
ナサニエル・ブラウン(フランクフルト)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨナタン・ター(バイエルン)
▽MF
カリム・アデイェミ(ドルトムント)
ナディエム・アミリ(マインツ)
セルジュ・ニャブリ(バイエルン)
レオン・ゴレツカ(バイエルン)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)
フェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ビルツ(リバプール)
▽FW
マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)
ヨナタン・ブルカルト(フランクフルト)
ニック・ボルテマーデ(ニューカッスル)
