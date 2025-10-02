　ドイツサッカー連盟(DFB)は2日、北中米W杯欧州予選に臨むドイツ代表メンバー24人を発表した。

　ドイツは9月5日に行われた欧州予選グループA開幕節でスロバキア代表のホームに乗り込み、0-2の敗戦。敵地でのW杯予選の敗戦はドイツ史上初となり、厳しいスタートを切った。続く7日の第2戦で北アイルランドを3-1で下し、今予選初白星を獲得しているものの、チームに対する批判が集まっている。

　負傷中のFWカイ・ハバーツ(アーセナル)やMFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、DFアントニオ・リュディガー(R・マドリー)らは招集外となる一方、フランクフルトDFナサニエル・ブラウンが初招集となっている。

　グループ3位のドイツは10日にホームでルクセンブルク、13日にアウェーで北アイルランドと対戦する。

　以下、ドイツ代表メンバー

▽GK

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

フィン・ダーメン(アウクスブルク)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

▽DF

ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)

バルデマール・アントン(ドルトムント)

リドル・バク(ライプツィヒ)

ナサニエル・ブラウン(フランクフルト)

ロビン・コッホ(フランクフルト)

ダビド・ラウム(ライプツィヒ)

ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)

ヨナタン・ター(バイエルン)

▽MF

カリム・アデイェミ(ドルトムント)

ナディエム・アミリ(マインツ)

セルジュ・ニャブリ(バイエルン)

レオン・ゴレツカ(バイエルン)

ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)

ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)

フェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)

アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

フロリアン・ビルツ(リバプール)

▽FW

マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)

ヨナタン・ブルカルト(フランクフルト)

ニック・ボルテマーデ(ニューカッスル)