天羽希純、体調不良で休養→活動再開を報告「早くライブでぶちかましたい！たまってる！」
体調不良のため9月6日からライブ出演を見合わせていたアイドルグループ・#2i2の天羽希純が2日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。4日の「信州全58町村収穫祭めぐりinアイシティ21」から活動を再開することを伝えた。
【写真集カット】SNS騒然の”すっぽんぽん”カット!? 衝撃露出の天羽希純
発表では「天羽希純活動再開のお知らせ」と題し、「休養しておりました天羽希純ですが、10月4日(土)「信州全58町村収穫祭めぐりinアイシティ21」より活動を再開いたします」と報告。「ファンの皆さまならびに関係者の皆さまに多大な
ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。続けて「今後とも天羽希純ならびに#2i2への変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、天羽は自身のXでも活動再開に言及。「おやすみ期間、沢山心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。活動再開させていただきます！迷惑をかけてしまったのでここからは倍以上の恩返しをしていきます。見守っていてくれたら嬉しいです。メンバーも関係者の方も待っててくれたみなさん全力で頑張らせていただくのでよろしくお願いします！」と伝えた。
さらに連投で「早くライブでぶちかましたい！たまってる！やっぱステージが好きだ」「ここからは死んでも最後まで #2i2 として立ち続けます」と決意を新たにした。
