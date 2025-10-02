【無印良品】でこんなにオシャレ！ 40・50代が真似したい♡「こなれコーデ」

暑さが落ち着き、秋コーデを楽しめる時期到来。大人女性がトレンド感のある着こなしを目指すなら【無印良品】のおしゃれスタッフさんによる、こなれたスタイリングをお手本にしてみて。カジュアルさも大人っぽさも備わっているので、ぜひ真似してみて。

爽やかな配色で清潔感のある大人っぽコーデに

爽やかなカーキグリーンで好印象が狙えそうなストレートパンツ。ストンと落ちるシルエットが、レッグラインをきれいに見せてくれそうです。きちんと感のあるスタンドカラーのシャツを合わせれば、カジュアルながらもグンと大人っぽい雰囲気に。ナチュラルで清潔感のある生成り色も、垢抜けに一役買ってくれそう。足元は黒のサンダルで引き締めて、メリハリのある着こなしを目指して。

チェック柄パンツ × パーカーでスポーツミックスに

今シーズンのトレンドであるチェック柄。ミドル世代がコーデに盛り込むなら、リラックス感のあるワイドパンツが正解かも。ゆったりとしたシルエットでこなれ見えしつつ、体型カバーも期待できます。トップスにはスウェットパーカーをチョイス。スポーティーな雰囲気ながら、ダークトーンでまとめれば大人っぽく着こなせるはず。

