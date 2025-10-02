Ado、アニメ『キャッツ♥アイ』オープニングテーマとなる新曲「MAGIC」を配信リリース決定
22歳の歌い手Adoが、9月26日よりディズニプラス“スター”にて独占配信中のアニメ『キャッツ❤アイ』オープニングテーマにして新曲「MAGIC」を10月31日に配信リリースすることが決定した。加えて、同楽曲のジャケットも公開となった。
新曲「MAGIC」は、初タッグとなるボカロPのツミキによる書き下ろし楽曲だ。Adoの変幻⾃在のヴォーカルが、キャッチーでありながらトリッキーなリリックやメロディを⾃由奔放に表現。そのサウンドは、令和とレトロが交差するダンスビートが中毒性の⾼い仕上がりとなった。なお、明日10月3日よりSNSにて音源の一部が公開される。
■「MAGIC」
2025年10月31日(金) 配信開始
配信リンク：https://ado.lnk.to/magicPR
■「CAT’S EYE」
2025年9月12日(金) 配信開始
配信リンク：https://ado.lnk.to/catseyePR
■アニメ『キャッツ❤アイ』
ディズニープラス“スター”で9月26日(金)より独占配信中
▼配信スケジュール
・前編(第1話〜6話)：9月26日(金)〜10月31日(金)
・後編(第7話〜12話)：12月26日(金)〜2026年1月30日(金)
※毎週金曜日1話ずつ配信
原作：北条司
監督：末田宜史
脚本：森ハヤシ
キャラクターデザイン/総作画監督：薮本陽輔
▼キャスト
来生瞳役：小松未可子 来生泪役：小清水亜美 来生愛役：花守ゆみり 内海俊夫役：佐藤拓也 神谷真人役：小西克幸 浅谷光子役：日笠陽子
音楽：林ゆうき
制作：LIDEN FILMS
オープニングテーマ：Ado「MAGIC」(作詞・作曲・編曲：ツミキ)
エンディングテーマ：Ado「CAT’S EYE」(作詞：三浦徳子 作曲：小田裕一郎 編曲：林ゆうき)
■LIVE Blu-ray & DVD『モナ・リザの横顔』
2025年10月22日(水) 発売
予約リンク：https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
【初回限定盤 (Blu-ray + 2CD +GOODS)】
TYXT-19042 14,300円(税込)
・CD 2枚組(ライブ音源収録)
・光る Ado Box アクリルスタンド(約 高さ150mm x 幅120mm)
・初夏 ギター譜面(約 縦240mm x 240mm)
・Ado オリジナル ギターピック(約 縦24mm)
・ライブフォトブック(60P)
・三方背クルミケース
※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos)
【初回限定盤 (DVD + 2CD +GOODS)】
TYBT-19051 14,300円(税込)
・CD 2枚組(ライブ音源収録)
・光る Ado Box アクリルスタンド(約 高さ150mm x 幅120mm)
・初夏 ギター譜面(約 縦240mm x 240mm)
・Ado オリジナル ギターピック(約 縦24mm)
・ライブフォトブック(60P)
・三方背クルミケース
※音声：16bit 48k PCM 2ch
【通常盤 (Blu-ray)】
TYXT-10077 6,380円(税込)
・ブックレット(16P)
※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos）
【通常盤 (DVD)】
TYBT-10095 6,380円(税込)
・ブックレット(16P)
※音声：16bit 48k PCM 2ch
▼Blu-ray / DVD 収録内容
心という名の不可解
逆光
唱
ウタカタララバイ
リベリオン
過学習
会いたくて
フェイキング・オブ・コメディ
ハングリーニコル
MIRROR
ルル
アタシは問題作
クラクラ
ショコラカタブラ
抜け空
夜のピエロ
オールナイトレディオ
Value
立ち入り禁止
FREEDOM
-encore-
Hello Signals
あのバンド
初夏※収録映像は全形態同一です。
※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のみ Kアリーナ横浜公演2日目(2024年10月13日)に披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像を収録。
※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】の構成品は同一です
※【通常盤Blu-ray】と【通常盤DVD】の構成品は同一です
●店舗別CD購入特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー＋フォトカード(約120×120mm)
・TOWER RECORDS：クリアファイル(TOWER絵柄)(A4)
・HMV：クリアファイル(HMV絵柄)(A4)
・TSUTAYA RECORDS：クリアカレンダーポスター(A3)
・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)
・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)
・セブンネットショッピング：未定
・NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)：スマホサイズステッカー(54×86mm)
・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典：ポストカード
※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。
■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞
11月11日(火) 東京・東京ドーム
open16:00 / start18:00
11月12日(水) 東京・東京ドーム
open16:00 / start18:00
（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
11月22日(土) 大阪・京セラドーム大阪
open15:00 / start17:00
11月23日(日) 大阪・京セラドーム大阪
open14:00 / start16:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
▼チケット
・VIP席 ￥30,000 (税込／VIPグッズ＆特典付き) ※全日程SOLD OUT
・SS席 ￥20,000 (税込／特典付き) ※全日程SOLD OUT
・ファミリー席 ￥15,000 (税込／着席指定席) ※全日程SOLD OUT
・S席 ￥15,000 (税込)
・A席 ￥10,000 (税込)
・A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)
・注釈付S席 ￥15,000 (税込)
・注釈付A席 ￥10,000 (税込)
・注釈付A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)
・車椅子席 ￥15,000 (税込)
※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳 (小学生以下を対象)とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。
