■アニメ『キャッツ❤アイ』

ディズニープラス“スター”で9月26日(金)より独占配信中

▼配信スケジュール

・前編(第1話〜6話)：9月26日(金)〜10月31日(金)

・後編(第7話〜12話)：12月26日(金)〜2026年1月30日(金)

※毎週金曜日1話ずつ配信

原作：北条司

監督：末田宜史

脚本：森ハヤシ

キャラクターデザイン/総作画監督：薮本陽輔

▼キャスト

来生瞳役：小松未可子 来生泪役：小清水亜美 来生愛役：花守ゆみり 内海俊夫役：佐藤拓也 神谷真人役：小西克幸 浅谷光子役：日笠陽子

音楽：林ゆうき

制作：LIDEN FILMS

オープニングテーマ：Ado「MAGIC」(作詞・作曲・編曲：ツミキ)

エンディングテーマ：Ado「CAT’S EYE」(作詞：三浦徳子 作曲：小田裕一郎 編曲：林ゆうき)