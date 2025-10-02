本日の【上場来高値更新】 インフロニア、芝浦など9銘柄 本日の【上場来高値更新】 インフロニア、芝浦など9銘柄



本日の日経平均株価は、半導体関連株や医薬品株が上昇し前日比385円高の4万4936円と5日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期売上げ、利益とも2ケタ増収・増益を見込むインフロニア・ホールディングス <5076> [東証Ｐ]など。そのほか、ビジネスエンジニアリング <4828> [東証Ｐ]、芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ]の2社は3日連続で高値を更新した。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業

<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業

<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品



<6083> ＥＲＩＨＤ 東Ｓ サービス業

<6361> 荏原 東Ｐ 機械

<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器

<7228> デイトナ 東Ｓ 輸送用機器



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



株探ニュース

