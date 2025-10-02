　本日の日経平均株価は、半導体関連株や医薬品株が上昇し前日比385円高の4万4936円と5日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期売上げ、利益とも2ケタ増収・増益を見込むインフロニア・ホールディングス <5076> [東証Ｐ]など。そのほか、ビジネスエンジニアリング <4828> [東証Ｐ]、芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ]の2社は3日連続で高値を更新した。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品

<6083> ＥＲＩＨＤ　　東Ｓ　サービス業
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<7228> デイトナ　　　東Ｓ　輸送用機器

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

