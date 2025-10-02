パナソニックは、長時間使える軽量設計のワイヤレスヘッドホン「RB-HF630B」を2025年10月下旬より発売します。カラーはブラックとホワイトの2色。実売価格は6534円（税込）。

「RB-HF630B」（ブラック）

記事のポイント 約72時間の再生が可能なので、バッテリー残量を気にせず長時間使用できます。厚みが増したイヤーパッドや、新たに搭載されたヘッドパッドにより、装着性が向上しているのも◎。

本製品は、約140gの軽量ながらも、約72時間の長時間再生が可能なBluetoothヘッドホン。15分の充電で約6時間再生が可能なクイックチャージにも対応しています。

「RB-HF630B」（ホワイト）

前機種（RP-HF410B）比で約1.3倍の厚みのイヤーパッドに加えて、ヘッドパッドの新採用により耳や頭部へのフィット感が向上しており、長時間の使用でも軽量かつ着け心地の良い装着感で快適なリスニングが可能です。

また、臨場感ある音楽再生を実現する30mmドライバーの採用に加え、「アコースティック・ベース・コントロール」設計により、低音域の厚みを豊かに表現しながら、高音域までバランスよく響かせます。

このほか、パソコンとスマートフォンなど2台の機器を同時に接続できる「マルチポイント接続」や、通話時の話し声をクリアに伝える環境ノイズキャンセリング（ENC）を新たに搭載することで通話性能が向上し、リモートワークや語学学習などで便利に使用することができます。

本体は、折りたたんで持ち運びに便利な「スイーベル機構」を採用しています。

パナソニック 「RB-HF630B」 発売日：2025年10月下旬 実売価格：6534円（税込）

