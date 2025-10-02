『SPA！デジタル写真集 葉月つばさ「パーティのあとは……』（発売中）より、誌面カットが公開された。

葉月つばさは、1998年、青森県生まれ。グラビアのほかにも、コラム連載やイラスト制作を手がけるなどマルチクリエイターとしての顔も持つ異色のグラドル。オンラインサイン会等の最新情報は公式X（@Hyoro1000）などで発信している。

パーティーの熱気が冷めた後、二人きりになった瞬間にだけ見せる、艶っぽい顔。童顔からは想像できない、大胆な脱ぎっぷり。少し距離の空いたドキドキの距離感から、彼女が近づいてきて心が躍る間隔へと発展して、高揚感が爆上がり。部屋着から覗くチラ見えから、着衣を脱ぎ柔肌があらわとなっていく光景がまぶしい。さらにシャワーシーンやタオル巻いたプライペートでしか見られないカットも収められている。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：西條彰仁 ヘアメイク：野中美希 スタイリング：田中陽子

販売リンク：https://amzn.to/3KMRp3G

